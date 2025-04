Lato to pełnia sezonu na cukinię. Można ją przyrządzać na rozmaite sposoby. A warto! Cukinia wspomaga odchudzanie, zawiera witaminę A, witaminę C, potas, jod, fosfor, wszystkie witaminy z grupy B i żelazo. To warzywo może być np. podstawą pysznego leczo, czyli tradycyjnego dania kuchni węgierskiej. W oryginalnej wersji do tej potrawy dodaje się wprawdzie kiełbasę oraz słoninę, ale my dzisiaj zaprezentujemy leczo wegetariańskie!

Przepis na wegetariańskie leczo z cukinii

Oto składniki na bezmięsne leczo z cukinii oraz bakłażana według Kasi Bukowskiej:

2 papryki,

1 nieduży bakłażan,

3 średnie cukinie,

2 ząbki czosnku,

1 duża cebula,

5 pomidorów obranych ze skórki,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka ostrej papryki,

przyprawy według upodobania,

oliwa.

Jak zrobić leczo z bakłażana i cukinii? Rozpocznij od posiekania cebuli. Potem grilluj przez kilkanaście minut w piekarniku pokrojonego bakłażana i 1 cukinię, dzięki czemu wzbogacisz smak gotowej potrawy. Oczywiście, przed grillowaniem dopraw warzywa solą, pieprzem oraz skrop oliwą. W tym czasie zajmij się pozostałymi składnikami - pokrój paprykę i resztę cukinii.

W dużym garnku o grubym dnie rozgrzej 3-4 łyżki oliwy. Na gorący tłuszcz wrzuć cukinię, podsmaż ją na złoto. Teraz dodaj posiekaną cebulkę i czosnek, a potem dopraw papryką słodką i ostrą. Dodaj koncentrat pomidorowy i pokrojone pomidory bez skórki. Dołącz grillowane warzywa z piekarnika oraz paprykę. Wszystko mieszaj i dalej duś razem. Jeśli wolisz rzadszą formę leczo, dodaj nieco wody. Dopraw danie solą, pieprzem, cukrem i oregano. Gotową potrawę duś jeszcze 5-10 minut. Serwuj z chlebem.

