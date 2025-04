Pewnie faszerowane bakłażany przyrządzałaś już wiele razy? Zazwyczaj przygotowuje się je z mięsem mielonym, a wtedy stanowią one sycące i efektowne danie obiadowe. Nadziewane bakłażany są jednak równie pyszne w wersji wegańskiej. Nawet jeśli zazwyczaj nie unikasz mięsa, tym razem daj się skusić na opcję wege!

Reklama

Przepis na bakłażana faszerowanego bez mięsa

Oto składniki na faszerowane bakłażany wegańskie według Kasi Bukowskiej:

3 średniej wielkości bakłażany,

4 pomidory malinowe,

2 garści pieczarek,

2 łyżki kaparów,

1/2 łyżeczki płatków chili,

3 ząbki czosnku,

1 łyżka kuminu,

1-1/2 szklanki ulubionej kaszy,

2 drobno posiekane cebule,

3 łyżki ziaren sezamu,

5-6 łyżek oliwy z oliwek,

1 garść rodzynek.

Jak zrobić nadziewane bakłażany bez mięsa? Zacznij od samych bakłażanów, które trzeba przekroić na pół, delikatnie wydrążyć, posypać solą oraz pieprzem i skropić oliwą. Teraz podpiekaj je w 220 stopniach C przez mniej więcej 20 minut. W tym czasie zajmij się przygotowaniem farszu. Najpierw pokrój drobno pieczarki, a potem pomidory (wcześniej pozbaw je skórki).

Zobacz więcej pomysłów na dania z bakłażanem

Na patelni rozgrzej oliwę, zeszklij na niej cebulę. Dodaj pieczarki, podsmaż. Dołącz czosnek, zmniejsz ogień i dodaj kumin oraz chili. Do dużej miski wrzuć pomidory, ugotowaną kaszę, rodzynki, kapary, a także podsmażone pieczarki. Całość dopraw solą oraz pieprzem. Farsz wymieszaj i wypełniaj nim przygotowane wcześniej bakłażanowe łódeczki. Nafaszerowane bakłażany posyp z wierzchu sezamem. Danie musi trafić do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni na 15-20 minut.

Reklama

Zobacz więcej przepisów video