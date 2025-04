Wegański grill opiera się przede wszystkim na najróżniejszych warzywach i produktach sojowych. Jakie warzywa nadają się na grilla? Możesz wykorzystać cukinię, bakłażana, bataty, kukurydzę, buraki, kalafiora.

Podawaj je z ryżem lub pieczonymi ziemniakami. Doskonałym dodatkiem będą świeże sałatki oraz najrozmaitsze sosy - wegański majonez, sos pomidorowy lub guacamole.

Pełne smaku umami, tak cennego nie tylko dla kuchni wegańskiej, są grzyby: boczniaki i pieczarki wystarczy zamarynować w sosie sojowym i ziołach i usmażyć na ruszcie.

Grillowane warzywa to nie tylko dodatek do dania - jeśli będą odpowiednio przygotowane i podane, stanowią potrawę samą w sobie. Możesz grillować te pokrojone w plastry albo w kostkę - wtedy nadziej je na patyczek do szaszłyków. Podawaj je z majonezem wegańskim.

Składniki:

1 cukinia,

1 bakłażan,

1 batat,

1 papryka zielona,

5 łyżek sosu sojowego,

10 łyżek oleju roślinnego,

1 łyżeczka ostrej papryki,

3 ząbki czosnku,

2 łyżeczki suszonego tymianku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cukinię i bakłażana pokrój wzdłuż na paski grubości 0,5 cm. Batata obierz i pokrój w długie paski. Paprykę przekrój na 4 części. Wszystkie warzywa przełóż do dużej miski. Dodaj sos sojowy, olej, czosnek przeciśnięty przez praskę, paprykę ostrą, tymianek oraz sól i pieprz. Odstaw na pół godziny do zamarynowania. Układaj na rozgrzanym grillu i piecz z każdej strony, aż warzywa pięknie się zrumienią. Warzywa grillowane podawaj z ulubionym sosem np. sosem pomidorowym.

Jednym z niezastąpionych i błyskawicznych przepisów na wegańskiego grilla, jest ser tofu marynowany w aromatycznym, słono-ostrym sosie.

Składniki:

400 g sera tofu,

5 łyżek sosu sojowego,

5 łyżek oleju sezamowego,

2 ząbki czosnku,

1 papryczka chili,

1 dymka,

3 łyżki soku z limonki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Tofu pokrój na plastry. Każdy z nich odsącz z nadmiaru wody w ręcznik papierowy. Ser przełóż do miski. Dodaj sos sojowy, olej sezamowy, sok z limonki, posiekaną dymkę i czosnek oraz papryczkę chili. Odstaw na pół godziny. Ser tofu smaż po 2 minuty z każdej strony na dobrze rozgrzanym ruszcie.

fot. Grillowane tofu/Adobe Stock

Żaden wegański grill nie może obyć się bez wegańskich burgerów. Bazą naszych jest ciecierzyca, suszone pomidory i kasza manna.

Składniki:

200 g ugotowanej ciecierzycy,

1/2 szklanki kaszy manny,

4 suszone pomidory,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka kuminu,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżka sezamu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę wraz z odrobiną wody z jej gotowania zmiksuj blenderem na gładką masę. Dodaj posiekane drobno suszone pomidory, cebulę i czosnek przeciśnięty przez praskę. Wymieszaj całość. Dodaj kaszę manną, sezam, kurkumę i kumin. Odstaw na 10 minut, aby masa stężała. Uformuj niewielkie burgery i smaż na grillu przez 2-3 minuty z każdej strony.

Kalafior zamarynowany w paście sezamowej i przypieczony na grillu nabiera pysznego, orzechowego aromatu.

Składniki:

1 kalafior,

3 łyżki tahiny,

2 ząbki czosnku,

5 łyżek oleju roślinnego,

1 łyżeczka przyprawy garam masala,

natka pietruszki do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kalafiora pokrój wzdłuż na plastry. W misce wymieszaj olej z tahiną, przeciśniętym przez praskę czosnkiem i garam masala. Dopraw solą i pieprzem. Kalafiora smaż na grillu po 5 minut z każdej strony. Podawaj posypany pietruszką.

fot. Stek z kalafiora/Adobe Stock

Kotlety sojowe dostaniesz w każdym supermarkecie. Zamarynuj je w aromatycznych przyprawach i krótko grilluj na porządnie rozgrzanym ruszcie.

Składniki:

1 opakowanie kotletów sojowych,

2 łyżeczki kurkumy,

2 łyżeczki przyprawy do karkówki,

4 łyżki oleju roślinnego.

Sposób przygotowania:

Kotlety sojowe przełóż do miski. Dodaj do nich kurkumę i zalej szklanką gorącej wody. Odstaw na 10 minut aż napęcznieją. Odsącz z nadmiaru wody ręcznikiem papierowym i dokładnie natrzyj olejem i przyprawą do karkówki. Smaż na rozgrzanym grillu po 2 minuty z każdej ze stron.

