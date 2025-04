Pstrąg łososiowy to wyjątkowo smaczna ryba. Przypomina łososia, ale jest mniej tłusty (stąd będzie idealny dla osób na diecie) i zdecydowanie tańszy. W Lidlu kupisz go teraz w wyjątkowo dobrej cenie: 100 g tej ryby kosztuje zaledwie 3,79 zł. To oznacza, że za 15 złotych przyrządzisz pstrąga dla całej rodziny!

Jak go przyrządzić? My proponujemy 3 przepyszne i proste przepisy, które zasmakują zarówno niejadkom, jak i tym o najbardziej wyrafinowanym podniebieniu. To nie tylko klasyczny pstrąg z piekarnika!

Pstrąg w glazurze z miodu i sosu sojowego

Składniki:

400 g pstrąga łososiowego,

4 łyżki sosu sojowego,

4 łyżki miodu,

4 łyżki octu winnego,

200 g ryżu,

0,5 łyżki oliwy,

1 paczka świeżego szpinaku,

1 ząbek czosnku,

ziarna sezamu.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj sos sojowy, miód oraz ocet winny. Zalej marynatą rybę i odstaw na co najmniej 20 minut. Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni. Rybę razem z marynatą przełóż do folii aluminiowej i umieść na blasze. Piecz pstrąga przez około 15 minut. Ryż ugotuj w 1,5 szklanki wody według instrukcji na opakowaniu. Szpinak blanszuj na patelni, dodaj ząbek czosnku i według uznania dopraw solą oraz pieprzem. Ułóż na talerzu ryż i szpinak. Na górze połóż pieczonego pstrąga, a całość posyp sezamem. Smacznego!

Pstrąg pieczony w całości

Składniki:

2 małe pstrągi,

1 cytryna pocięta w plastry,

olej lub oliwa z oliwek,

4 gałązki natki pietruszki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Ryby nasmaruj oliwą, oprósz solą i pieprzem. Na jednym boku każdej z nich zrób długie, ale płytkie nacięcia. Do środka ryb włóż natkę pietruszki oraz plastry cytryny. Zawiń pstrągi w folię i włóż do piekarnika. Piecz przez około 20 minut. Podawaj z pieczonymi ziemniakami oraz surówką z pora. Smacznego!

Pstrąg łososiowy na parze



Skła​dniki:

200 g filetów z pstrąga,

sól,

pieprz cytrynowy,

koperek,

sok z cytryny

Sposób przygotowania:

Pstrągi skrop sokiem z cytryny, oprósz solą i pieprzem, a następnie posyp koperkiem Umieść filety w parownicy lub w garnku do gotowania na parze. Przykryj pokrywką. W zależności od wielkości filetów, gotuj ryby przez około 20-25 minut. Podawaj ze zdrową surówką do obiadu, ryżem lub kaszą. Smacznego!

