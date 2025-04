Uszka z mięsem mielonym. Sprawdź tradycyjny przepis

Na farsz do uszek z mięsem mielonym potrzebujesz np. mielonego mięsa z indyka lub kurczaka. Pomimo że uszka domowej roboty są dość czasochłonne, to niezastąpiony dodatek do czerwonego barszczu. Wzbogać smak farszu cebulą, czosnkiem, solą i pieprzem. Resztę przypraw możesz dobrać według własnych upodobań.