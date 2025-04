Tortilla z kurczakiem to danie, które możesz wykonać samodzielnie w domu. Z pewnością będzie zdrowsze, jeśli użyjesz wysokiej jakości składników i nie dodasz, żadnych poprawiaczy smaku.

Reklama

Tortilla z kurczakiem - składniki



pół filetu z piersi kurczaka (60g)

liść sałaty (10g)

3 plasterki pomidora (21g)

średni ogórek (100g)

2 łyżki jogurtu naturalnego (30g)

ząbek czosnku (7g)

łyżeczka oleju słonecznikowego (5ml)

pół łyżeczki masła (3g)

2 łyżki mąki kukurydzianej (20g)

1,5 łyżeczki mąki pszennej (10g)

szczypta soli

woda

UWAGA! Prawidłowa wymowa to „tortija", choć w Polsce przeważa już i jest jednak najczęściej spotykany typ wymowy "tortilla".

Jak przygotować tortillę z kurczakiem?



Do wykonania tortilli z kurczakiem potrzebne będą też przyprawy i zioła, np. papryka w proszku, bazylia, tymianek lub mieszanka przypraw do gyrosa.

Zobacz też: Inne przepisy na tortillę z kurczakiem i tortillę na różne sposoby

Robimy ciasto na placek czyli tortillę

Obie mąki przesiać przez sitko.Dodać masło i wymieszać. Powoli dodawać wodę w takiej ilości by ciasto nie było zbyt luźne. Sporządzone ciasto przykryć ściereczką i odstawić na kilka chwil. Następnie cisto rozwałkować formując okrągły placek. Placek przekładamy do cieniutko posmarowaną olejem blachę i wstawiamy do rozgrzanego do 200st. C piekarnika. Można też delikatnie posmarować go tłuszczem z wierzchu.

Przygotowujemy mięso do tortilli

Filety dokładnie umyć i osuszyć. Wykroić tłuste części. Pokroić w poprzek na paski. Pół łyżeczki oleju wymieszać z mieszanką ziół i przypraw. Przełożyć do niej mięso. Całość odstawić na kilka chwil aby mięso przeszło aromatem ziół. Rozgrzać patelnię i przerzycić na nią mięso. Nie dodawać już tłuszczu. Delikatnie obsmażyć kawałki mięsa po czy przykryć patelnię pokrywką i dusić mięso aż do uzyskania pożądanej miękkości.

Jak zrobić sos do tortilli?

2/3 ogórka zetrzeć na tarce i odsączyć z soku. Czosnek przecisnąć przez praskę. Ogórek i czosnek połączyć z jogurtem naturalnym.

Reklama

Tortillę należy posmarować z jednej strony łyżką sosu czosnkowego. Pośrodku ułożyć porwany listek sałaty, na nim mięso, pomidor i ogórek. Całość polać resztą sosu. Ewentualnie posypać żółtym serem. Placek tortilli zawinąć i smarując lekko brzegi wodą skleić. Gotowe!