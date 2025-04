Tarta z kozim serem i figami

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego

łyżka oleju

4 jajka

1/3 szklanka śmietanki 36%

60 g sera camembert lub brie

łyżeczka tymianku

łyżeczka pieprzu czarnego

pęczek pietruszki

250 g sera koziego

5 fig

miód

Przygotowanie:

Formę do ciasta smarujemy dokładnie olejem. Wkładamy ciasto francuskie do formy i dociskamy brzegi. Układamy folię aluminiową na ciasto i wsypujemy szklankę suchej fasoli Jaś. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez 15 minut. W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Do miski wbijamy 4 jajka, dodajemy 1/3 szklanki śmietanki 36%, 250 g sera koziego, posiekany pęczek pietruszki oraz pokrojony camembert. Doprawiamy pieprzem oraz tymiankiem. Dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Wyciągamy ciasto z piekarnika i ściągamy folię aluminiową z suchą fasolą. Wstawiamy ponownie do piekarnika na kolejne 15 minut. Wyciągamy ciasto i wlewamy do środka masę serową. Układamy pokrojone figi. Polewamy płynnym miodem. Wstawiamy do piekarnika na 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez 40 minut. Pozostawiamy do zastygnięcia, najlepiej na 2 godziny do lodówki.

