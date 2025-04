Ilość kalorii: 440

Czas przygotowania: 45 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

30 dag ryżu

6 suszonych pomidorów w oliwie

20 dag szynki

10 dag mrożonego zielonego groszku

cebula

papryka czerwona

papryka żółta

900 ml bulionu warzywnego

szczypta kurkumy

20 dag żółtego sera

2 łyżki oliwy

łyżka masła

1/2 pęczka natki

Przygotowanie:

1. Cebulę, papryki obierz, oczyść, opłucz, pokrój w kostkę.

2. Na patelni rozgrzej oliwę z masłem, podsmaż warzywa, dodaj ryż, kurkumę i mieszaj minutę, aż ryż pokryje się oliwą.

3. Do ryżu wlej chochelkę bulionu, poczekaj aż wyparuje, po czym wlej kolejną.

4. Następne porcje bulionu dolewaj, gdy ryż wchłonie poprzednie.

5. Szynkę i pomidory pokrój w słupki i dodaj z groszkiem do ryżu, przesmaż.

6. Ser zetrzyj do gotowej potrawy, dosyp natkę, wymieszaj.

Przepis z "Pani domu"