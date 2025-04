Tagliatelle w połączeniu ze świeżymi warzywami, mięsem lub rybą smakuje lekko i oryginalnie. Kremowy, gęsty sos na bazie kremówki lub dietetyczny sos ziołowy ciekawie komponuje się z gorącym makaronem. Okraszony startym parmezanem lub serem pecorino zyskuje na smaku i konsystencji. Tagliatelle z kurczakiem, tagliatelle z łososiem lub ze szpinakiem to doskonały pomysł na wykwintną kolację we dwoje – sprawdź nasze przepisy!

Tagliatelle z kurczakiem: przepis

Oto składniki na tagliatelle z kurczakiem:

pół kilo piersi z kurczaka

200 ml wywaru drobiowego

250 gram pieczarek

średnia cebula posiekana

500 gram tagliatelle

200 gram startego żółtego sera

2 ząbki czosnku

garść bazylii

garść pietruszki

100 ml mleka

50 ml śmietany 18%

łyżka oleju słonecznikowego

Jak zrobić tagliatelle z kurczakiem?

Rozgrzewamy patelnię i podsmażamy na oliwie posiekany czosnek i pokrojona w paski pierś z kurczaka. Dodajemy cebulę z pokrojonymi pieczarkami i dusimy przez 3-5 minut. Wlewamy wywar wymieszany z mlekiem i śmietaną i gotujemy przez kolejne 5 minut. Zmniejszamy ogień i dorzucamy starty żółty ser. Ugotowany wcześniej makaron łączymy z posiekanymi ziołami I układamy na patelni. Dokładnie mieszamy z powstałym sosem i dusimy przez 7-8 minut. Tak przygotowane tagliatelle możemy podawać z kromkami grzanek czosnkowych.

Tagliatelle z łososiem: przepis

Oto składniki na tagliatelle z łososiem:

200 gram filetu z łososia

posiekana cebula

200 gram tagliatelle

150 gram groszku

250 ml śmietany 18 %

Jak zrobić tagliatelle z łososiem?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Wykładamy łososia na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy przez 9-12 minut. Do garnka wlewamy wodę i zagotowujemy z posiekaną cebulą i tagliatelle. Dosypujemy groszek. Przecedzamy wodę i odstawiamy szklankę wywaru. Przygotowane tagliatelle dekorujemy śmietaną, ugotowanym groszkiem i kawałkami pieczonego łososia.

Tagliatelle ze szpinakiem: przepis

Oto składniki na tagliatelle ze szpinakiem:

300 gram tagliatelle

łyżka oliwy z oliwek

łyżka masła

szczypta zmielonej gałki muszkatołowej

ząbek czosnku

300 gram szpinaku

szczypta soli

szczypta pieprzu

100 ml kremówki

100 gram mascarpone

garść startego żółtego sera typu cheddar lub parmezan

Jak zrobić tagliatelle ze szpinakiem?

Gotujemy wodę w rondlu i dodajemy makaron zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Rozgrzewamy oliwę z oliwek na patelni i dodajemy posiekany czosnek, masło i starta gałkę muszkatołową. Układamy szpinak i doprawiamy solą i pieprzem. Dolewamy kremówkę wymieszaną z mascarpone. Wcześniej ugotowane tagliatelle łączymy z przygotowanym sosem. Na koniec układamy na wierzch starty ser. Tak przyrządzone tagliatelle możemy z powodzeniem podawać z dodatkiem pomidorków koktajlowych.

