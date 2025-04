Obiad na bazie łatwo dostępnych produktów możemy przygotować z sezonowej dyni, warzyw z puszki lub sycących jaj. Spaghetti z kremowym sosem, rozgrzewające burrito lub fritatta, która doskonale sprawdzi się na jesienny brunch!

Spaghetti z dynią

Oto składniki na spaghetti z dynią:

połówka średniej dyni Hokkaido

300 g makaronu spaghetti

2 łyżki masła

rozmaryn

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić spaghetti z dynią?

Dynię dokładnie myjemy i kroimy w mniejszą kostkę. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i dodajemy masło, rozmaryn i doprawiamy szczyptą soli i pieprzu. Pieczemy przez 15 minut w nagrzanym piekarniku do 220 stopni Celsjusza. W międzyczasie gotujemy makaron al dente w gorącej i osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie mieszamy z dynią i podajemy na ciepło. Idealnie smakuje z dodatkiem posiekanej natki pietruszki. Idealny pomysł na szybki obiad.

Burrito z fasolą

Oto składniki na burrito z fasolą:

pół puszki fasoli konserwowej

3-4 placki tortilli

1 średnie awokado

300 g mięsa mielonego

puszka krojonych pomidorów

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić burrito z fasolą?

Tortillę podpiekamy na suchej patelni przez 30 sekund z każdej strony. W międzyczasie kroimy awokado na mniejsze kawałki. Mięso podsmażamy na patelni i doprawiamy solą i pieprzem. Następnie dodajemy puszkę pomidorów . Dusimy przez koło 10 minut. Przekładamy do placka tortilli i układamy kawałki awokado i fasolę z puszki. Zawijamy ciasno i podpiekamy na suchej patelni. Tak przygotowane burrito możemy podawać z ulubionym sosem.

Curry z cieciorką

Oto składniki na curry z cieciorką:

puszka pomidorów

szczypta soli

szczypta pieprzu

puszka cieciorki

przyprawa curry

papryczka chili

szklanka wywaru drobiowego

Jak zrobić curry z cieciorką?

Do garnka przekładamy puszkę pomidorów i wywar drobiowy. Dusimy przez 8-10 minut do zredukowania sosu. Następnie dodajemy cieciorkę i doprawiamy curry, chili, solą i pieprzem. Dusimy całość kolejne 10 minut i podajemy z ryżem lub chlebem.

Pieczony łosoś

Oto składniki na pieczonego łososia:

300 g łososia surowego

szczypta soli

szczypta pieprzu

jogurt naturalny

200 g ziemniaków

pęczek koperku

sok z połowy cytryny

Jak zrobić pieczonego łososia?

Łososia kroimy na mniejsze filety i przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Następnie doprawiamy solą i pieprzem. Wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza przez 8 minut. Uważamy, aby nie wysuszyć ryby. W międzyczasie gotujemy ziemniaki w gorącej i osolonej wodzie przez około 15 minut. Całość wykładamy na talerz i okraszamy ziemniaki posiekanym koperkiem i jogurtem naturalnym.

Fritatta

Oto składniki na fritattę:

5 jajek średniej wielkości

garść liści szpinaku

kiść pomidorków koktajlowych

2-3 łyżki gęstej śmietany

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić fritattę?

Jajka ubijamy w misce na puszystą i delikatną masę. Szpinak gotujemy przez 2-3 minuty w gorącej i osolonej wodzie i hartujemy w zimnej wodzie z kostkami lodu. Pomidorki koktajlowe kroimy w pół i dodajemy razem ze szpinakiem do masy jajecznej. Dodajemy śmietanę i doprawiamy solą i pieprzem. Całość przelewamy na patelnię i przekładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15-18 minut. Tak przygotowaną fritattę możemy podawać z dodatkową ilością kwaśnej śmietany lub sosu czosnkowego.

