Pomysł na szybki obiad przydaje się zazwyczaj w ciągu tygodnia. Gdy wracamy zmęczeni po pracy, ochota na kilkugodzinne przyrządzanie posiłku szybko mija. Wtedy przydają się proste przepisy obiadowe, które można przygotować w 30-60 minut. Podczas przygotowywania nie musisz brudzić wielu naczyń ani czekać, aż np. danie przejdzie przyprawami.

Reklama

Szybkie obiady to często dania jednogarnkowe, proste zupy, warzywa lub mięso gotowane na parze, albo błyskawiczne zapiekanki z kurczakiem lub mięsem mielonym, a także te z cyklu „przegląd lodówki”. Zobacz, jak przygotować pyszny i szybki obiad z niczego.

Spis treści:

Dania jednogarnkowe to świetny sposób na przygotowanie szybkiego drugiego dania. Najlepiej zrób więcej, aby mieć obiad na dwa dni. Aby jeszcze przyspieszyć proces przygotowania, ryż możesz zastąpić kuskusem - gotuje się on nieco szybciej i możesz zrobić to bezpośrednio w garnku, w którym duszą się pozostałe składniki.

Składniki na 4 duże porcje:

2 torebki ryżu (lub szybszy w przygotowaniu kuskus),

kilka kabanosów,

200 g pieczarek,

puszka czerwonej fasoli,

1 cukinia,

1/2 dużego słoika sosu pomidorowego do spaghetti,

1 cebula,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie,

przyprawa do gyrosa,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Jeśli masz naprawdę mało czasu, zastąp go kuskusem – wtedy wystarczy zalać kaszę wrzątkiem. W garnku o grubym dnie rozgrzej olej. Cebulę posiekaj i zeszklij. Dodaj pokrojone pieczarki i cukinię. Dopraw wszystkimi przyprawami, duś przez kilka minut pod przykryciem. Dodaj pokrojone w plasterki kabanosy i odsączoną z zalewy fasolę. Wymieszaj. Do garnka dorzuć teraz odsączony i ugotowany ryż, a także sos pomidorowy (ilość dozuj na oko - potrawa raczej nie powinna pływać w sosie, ale ryż musi zabarwić się na czerwono). Wszystko razem wymieszaj i przełóż na talerze.

fot. Szybki obiad: dania jednogarnkowe/Adobe Stock, zoryanchik

Sos curry to idealny dodatek do potraw. Przygotujesz go w kilka chwil i możesz łączyć z kurczakiem albo przygotować wegetariańskie curry z warzywami. Jeśli masz naprawdę mało czasu i musisz przygotować obiad na szybko, a nie rozmroziłaś wcześniej piersi z kurczaka, bez problemu możesz zastąpić ją szynką lub inną wędliną.

Składniki:

pierś z kurczaka (jeśli nie masz czasu jej rozmrozić, zastąp szynką lub boczkiem),

2 cebule,

1/2 torebki curry,

sól,

pieprz,

starty parmezan lub ser żółty,

300 g pieczarek (jeśli bardzo ci się spieszy, możesz z nich zrezygnować),

300 ml śmietany 18%,

makaron penne,

oliwa.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj w osolonej wodzie według instrukcji na opakowaniu. Cebulę drobno posiekaj, podobnie jak pierś z kurczaka. Rozgrzej olej i zeszklij na nim cebulkę. Kurczaka oprósz solą, pieprzem i curry. Dorzuć do podsmażonej cebuli, smaż razem. Teraz do dania dołącz pokrojone pieczarki (gdy zależy ci na czasie, zrezygnuj z tego składnika). Wszystko razem duś, aż kurczak i pieczarki przestaną być surowe. Teraz, nie zdejmując patelni z ognia, zalej całość śmietaną. Wymieszaj i duś, aż śmietana zacznie bulgotać, a sos zgęstnieje. Ugotowany makaron zmieszaj z sosem, gotowe danie posyp parmezanem.

fot. Szybki obiad: penne w sosie curry/Adobe Stock, mehmet

Kasza kuskus to ratunek dla wszystkich, którzy muszą przygotować zdrowy, ale szybki obiad. Wystarczy zalać ją osolonym wrzątkiem albo aromatycznym bulionem i poczekać kilka chwil, aż napęcznieje i będzie gotowa. Najlepiej serwować ją w towarzystwie warzyw, a jeśli masz więcej czasu, dodaj pierś kurczaka. Do tej potrawy możesz użyć warzyw, które masz w domu - nie muszą być konkretnie te z przepisu. Masz tu pełną dowolność.

Składniki:

1 szklanka kaszy kuskus,

1 cukinia,

1 papryka,

300 g pieczarek,

puszka kukurydzy,

oliwa,

cebula,

curry,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie,

opcjonalnie: pierś z kurczaka.

Sposób przygotowania:

Kaszę kuskus zalej osolonym wrzątkiem (albo bulionem) w proporcjach 1:1, np. szklanka kaszy na szklankę płynu. Cebulę posiekaj i zeszklij na oliwie. Pokrój paprykę, pieczarki oraz cukinię i dodaj do cebulki. Dopraw warzywa solą, pieprzem, ziołami i curry. Wszystko razem duś pod przykryciem, aż pieczarki i cukinia będą miękkie. Kaszę kuskus wymieszaj z warzywami, dodaj też kukurydzę z puszki. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Gdy masz więcej czasu, razem z cukinią, pieczarkami i papryką możesz podsmażyć też pierś z kurczaka.

fot. Mega szybki obiad: kasza kuskus z warzywami/Adobe Stock, Katecat

Reklama

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.01.2020.

Zobacz więcej propozycji na szybki obiad: