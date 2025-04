Czas przygotowania: 50 min

Ilość porcji: 5

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

- 50 dag cielęciny (ewentualnie fileta z indyka lub kurczaka)

- cytryna

- 2 ząbki czosnku

- świeża bazylia

- sól

- pieprz

- 100 ml jogurtu naturalnego bez cukru

- 2 łyżki oleju

Przygotowanie:

Mięso opłukać, osuszyć, pokroić na paski szerokości ok. 2 cm, skropić sokiem z cytryny, natrzeć posiekanym czosnkiem, oprószyć solą i pieprzem, odstawić na godzinę w chłodne miejsce. Każdy pasek mięsa posmarować jogurtem, położyć na nim listki bazylii, zwinąć w ślimaka. Nadziewać ślimaki po 2–3 na drewniane szpadki do szaszłyków, w ten sposób, by patyczek jednocześnie spinał zwinięte mięso, skropić olejem, ułożyć na ruszcie lub w brytfannie, wstawić do piekarnika nagrzanego do temp. ok. 200°C, piec 15–20 minut.

Źródło: "Przyjaciółka"