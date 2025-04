Wielu Polaków nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez schabu. Nasz przepis jest uniwersalny! Wystudzone i pokrojone na cieniutkie plasterki mięso może zastępować wędlinę na świątecznym śniadaniu. A jeśli zaserwujesz je na gorąco, pokrojone w grube plastry, stanie się wyśmienitym daniem obiadowym!

Reklama

Schab serowo-ziołowy - przepis

Do upieczenia świątecznego schabu z owocami przygotuj:

schab - w wersji Kasi kawałek ma ok. 1,5 kg,

2 łyżeczki soli,

2 łyżeczki majeranku,

6 ząbków czosnku,

garść suszonych moreli,

5-6 brzoskwiń z puszki,

100 g masła,

pieprz.

Im dłużej schab marynuje się w przyprawach, tym lepiej. Dlatego dzień lub dwa przed pieczeniem natrzyj mięso wszystkimi przyprawami i czosnkiem, owiń w folię spożywczą i pozostaw w lodówce do zamarynowania.

Schab w ziołach - przepis

Reklama

Potem rozprowadź na mięsie masło. Włóż je do worka do pieczenia i wsadź do brytfanki. Obłóż schab suszonymi morelami i połówkami brzoskwiń. Zamknij woreczek i wstaw naczynie do zimnego piekarnika. Dopiero wtedy nastaw temperaturę 200 stopni, a czas pieczenia licz od momentu, w którym piecyk będzie zupełnie nagrzany. Na każdym kilogram schabu przypada godzina pieczenia, a więc półtorakilogramowy kawałek będzie się piekł półtorej godziny.