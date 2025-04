Proponujemy: karpia i śledzie, czerwony barszcz i uszka, pierogi i kapustę. Niektóre z tych potraw przyrządzamy tylko raz w roku.

Reklama

Roladki z musztardą

Składniki:

- 2 cebule

- 2 łyżki musztardy

- pieprz

- 5 płatów śledziowych

- 2 małe korniszony

- 1 marchewka

- kawałek pora, biała część

- oliwa z oliwek

Cebulę obrać, pokroić w piórka, wymieszać z musztardą, przyprawić pieprzem do smaku,

płaty śledziowe przekroić wzdłuż na pół,

na środku każdego położyć kilka piórek cebuli, kawałek korniszona i marchewki, zwinąć, spiąć wykałaczką, roladki ułożyć na półmisku, udekorować kawałkami pora, obficie skropić oliwą z oliwek.

Pstrąg w migdałach

Składniki:

- 4 sprawione pstrągi po ok. 30 dag

- sól

- biały pieprz

- 4 łyżki masła

- 10 dag płatków migdałów

- cytryna

- natka

Pstrągi oprószyć solą i pieprzem w środku i na wierzchu, odstawić na 30 min w chłodne miejsce,

ułożyć w natłuszczonym żaroodpornym naczyniu, obłożyć połową masła, piec 10 min w 180°C, wyjąć,

posypać płatkami migdałów, polać resztą roztopionego masła, piec jeszcze 5-10 min,

wyjąć na półmisek, obłożyć cząstkami cytryny, ozdobić natką.

Karp w galarecie

Składniki:

- 1 karp ok. 1,5 kg

- pęczek włoszczyzny

- 2 cebule

- sól

- pieprz

- cukier

- 2 liście laurowe

- 2 ziarna ziela angielskiego

- 1 białko

- 1 łyżka żelatyny

- cytryna

Rybę sprawić, pokroić na dzwonka,

włoszczyznę oczyścić, opłukać, osączyć, zalać 1 l wody,

dodać cebulę i przyprawy, gotować 20-30 min,

jarzyny i przyprawy wyjąć, włożyć głowę i kawałki ryby, gotować ok. 20 min, wyjąć, ułożyć na półmisku,

do wywaru wbić białko, zamieszać, zagotować, przecedzić przez gęste sito, połączyć z połową wcześniej rozpuszczonej żelatyny, 1/3 galarety polać rybę,

do reszty dodać sok z żurawin i pozostałą żelatynę, zastudzić, pokroić w kostkę, obłożyć rybę.

Owoce w herbacie

Składniki:

- 1 łyżka czarnej herbaty

- 2 łyżki cukru

- kieliszek brandy

- 15 dag suszonych moreli

- 5 dag rodzynek

- kilka suszonych fig

- inne suszone owoce

Herbatę zaparzyć w 1/2 szklanki wody, kiedy naciągnie, przecedzić, posłodzić do smaku, połączyć z brandy lub innym aromatycznym alkoholem,

owoce dokładnie umyć, osuszyć, włożyć do miski, zalać przygotowanym płynem, przykryć, odstawić na kilka godzin, przełożyć do szklanych pucharków.

Pieczone pierożki

Składniki:

- 4 dag suszonych grzybów

- 2 jajka

- 70 dag kapusty

- cebula

- łyżka masła

- sól

- pieprz

- 50 dag mąki

- 25 dag masła

- 2 żółtka

- 2 łyżki śmietany

- sól

Grzyby ugotować, posiekać,

jajka ugotować, posiekać, kapustę poszatkować, gotować 10 min,

cebulę przesmażyć na maśle, dodać kapustę, grzyby, jajka i wywar z grzybów, przyprawić, dusić 20 min,

mąkę i masło posiekać, dodać żółtka, śmietanę i sól, zagnieść ciasto,

rozwałkować, pokroić na kwadraty,

na środku położyć farsz, złożyć na pół i zlepić brzegi, piec 15 min w 220°C.

Barszczyk z uszkami

Składniki:

- 4 suszone grzyby

- 3/4 kg buraków

- cebula

- ziele angielskie

- liść laurowy

- sok z cytryny

- sól

- pieprz

- łyżka masła

Na uszka:

- szklanka mąki

- jajko

- 1/3 szklanki wody

- 8 dag suszonych grzybów

- cebula

- 2 łyżki masła

Reklama

Grzyby namoczyć, ugotować w 1/2 l wody,

buraki pokroić, wrzucić do 1,5 l wody, dodać pokrojoną cebulę i przyprawy, gotować 20 min, odstawić na godzinę,

przecedzić, połączyć z wywarem z grzybów, zagotować, przyprawić, dodać masło,

do mąki dodać szczyptę soli, jajko i wyrobić ciasto, dolewając wodę,

grzyby na uszka namoczyć, ugotować, posiekać, wywar przecedzić i odparować,

cebulę posiekać, przesmażyć na maśle, wymieszać z grzybami, dodać łyżkę wywaru, przyprawić,

ciasto rozwałkować, pokroić na kwadraty, na każdy położyć kuleczkę farszu, złożyć na pół i skleić brzegi, gotować 2 min po wypłynięciu, odcedzić.