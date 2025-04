Wakacje powoli dobiegają końca, ale w tym roku powrót do szkoły budzi wyjątkowo więcej tych pozytywnych emocji. Po długim okresie nauki zdalnej, uczniowie i studenci w końcu spotkają się na szkolnych korytarzach.

Najbliższy czas będzie więc sprzyjał wielu rozmowom… w końcu jest tyle tematów do nadrobienia! Dla wszystkich tych, którzy między jedną a drugą anegdotą chcieliby przegryźć coś smacznego, sieć Subway proponuje coś specjalnego.

Duży zestaw na długie rozmowy

Na sezon jesienny Subway proponuje coś, co zaspokoi głód podczas spotkań zarówno w mniejszym, jak i większym gronie. Zestaw Kurczak BBQ menu to połączenie znanego i lubianego suba Kurczak BBQ, chrupiących, pieczonych na miejscu ziemniaczków oraz wybranego napoju.

Kurczak BBQ Sub nie bez powodu zyskał przychylność klientów na całym świecie. Delikatne kawałki kurczaka, marynowane w autorskim sosie Subway BBQ to doskonała opcja smakowa, a zakupiony w towarzystwie dodatków -również cenowa. Wybór zestawu jest bowiem korzystniejszy aż o 20%. To propozycja idealna dla tych, którzy lubią się dzielić!

Na mały głód i jeszcze mniejszy głodzik

Dla tych, którzy mają ochotę przegryźć coś „na szybko”, Subway również ma pełen wachlarz opcji. W menu restauracji znajdziemy bogatą ofertę przekąsek w atrakcyjnej cenie, które zaspokoją mniejszy głód.

Zapiekanki z pieczywa Subway, meksykańskie quesadille czy pieczone ziemniaczki dostępne w opcji solo lub w zestawach - to tylko niektóre z nich. Przegryź na miejscu lub schowaj do plecaka i ruszaj dalej!

Zielono nie tylko na logo

Subway nie zapomina również o osobach wege i wegan. Sieć restauracji od dawna wprowadza do menu pozycje bezmięsne, a pierwsze z nich weszły do stałej sprzedaży ponad dekadę temu!

Pozycje wegetariańskie i wegańskie stanowią obecnie aż 24% całego menu, stawiając Subway w czołówce sieci szybkie obsługi w obszarze vege-friendly.

Znany stałym bywalcom sandwicz Veggie Delite, sałatki, ale i również wprowadzone niedawno XL wrap Spicy Veggie Queen czy czekoladowe, wegańskie ciastko to tylko niektóre z zielonych propozycji z portfolio marki. Wszystko po to, aby każdy, bez wyjątku czuł się z Subway mile widziany.

Subway to sieć restauracji, która już od lat wychodzi naprzeciw podniebieniom młodzieży na całym świecie. Świeże składniki, bogate i różnorodne menu czy możliwość personalizacji kanapek to dowód na to, że marka idzie z duchem czasu i respektuje potrzeby nowego pokolenia. Spotkajmy się znowu! Czekamy na Was!