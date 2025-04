Jak sprawić, aby codzienny obiad był nie rutyną, a prawdziwą ucztą dla podniebienia? To nic trudnego! Tym razem Kasia pokaże nam, jak ze zwykłego i nudnego spaghetti stworzyć intrygujące danie. Dodając do potrawy cytrynę, szpinak, serek marcarpone oraz orzechy, przekona nas, że gotowanie to sztuką, którą warto uprawiać i serwować na naszych telarzach!

Zobacz video i przygotuj pyszne saghetti z mascarpone, cytryną, szpinakiem oraz orzechami!