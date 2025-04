Makaron carbonara to wyjątkowo proste danie, które pochodzi z Włoch. Nie jest ono wykwintne i do jego przygotowania nie będziesz potrzebować wielu składników. Wystarczy makaron, jajka, czosnek, boczek oraz twardy dojrzewający ser.

Prosty przepis na carbonarę opiera się na podsmażeniu boczku, dodaniu makaronu, a następnie jajek wymieszanych z serem. Potem wystarczy dodać nieco soli i pieprzu i... voila! Pyszne i proste włoskie danie gotowe.

Składniki:

2 jajka,

100 g wędzonego boczku,

160 g makaronu (np. spaghetti lub tagliatelle),

ząbek czosnku,

natka pietruszki,

łyżka oliwy,

30 g parmezanu,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Jajka wbij do talerza i ubij widelcem z pieprzem oraz startym parmezanem. Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Boczek pokrój w cienkie paski i podsmaż na suchej patelni. Gdy się zrumieni, przełóż go talerz, a na wytopionym tłuszczu z dodatkiem oliwy podsmaż krótko przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodaj na patelnię makaron - nie wylewaj wody po gotowaniu, będzie ci potrzebna. Wlej do patelni masę jajeczną, dodaj usmażony boczek i energicznie mieszaj. Dodaj kilka łyżek wody po gotowaniu makaronu i dopraw solą. Smaż tylko tak długo, aż jajka zaczną się ścinać. Zdejmij patelnię z ognia, przełóż makaron carbonara na talerze. Udekoruj carbonarę natką pietruszki i posyp parmezanem lub pecorino. Smacznego!

Historia spaghetti carbonara nie jest jasna. Niektórzy uważają, że nazwa potrawy pochodzi od włoskiego carbonaro, oznaczającego piec węglowy. Inny zaś doszukują się jej źródła w słowie carbonari - czyli górnicy. Carbonara wywodzi się więc najprawdopodobniej od jednego ze sposobów jej przyrządzania lub grupy osób, które ją wymyśliły.

Niektórzy dodają do makaronu carbonara śmietany, każdy Włoch uważa to jednak za ogromny błąd i zbrodnię dokonaną na włoskiej kuchni. My polecamy zamiast tego dodać więcej parmezanu lub wymieszać go z serem pecorino. Kremową konsystencję bez rozrzedzenia smaku, gwarantuje również dodanie odrobiny wody, pozostałej po gotowaniu makaronu.

