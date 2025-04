Spaghetti bolognese to klasyczne danie wywodzące się z miasta Bolonia. Przygotowywane na bazie świeżych pomidorów lub passaty ciekawie komponuje się ze starta marchewką i selerem. Urozmaicone o mięso wołowe zyskuje niepowtarzalny smak i aromat. Poprzez dodatek wina lub starty parmezan uatrakcyjnimy danie. Sprawdź nasze przepisy na spaghetti bolognese!

Reklama

Ile kalorii ma spaghetti bolognese?

W porcji 100 g domowego spaghetti bolognese znajduje się około 320 kalorii. Kaloryczność potrawy możemy zmniejszyć poprzez ominięcie ostatniego etapu – dodatku sera parmezan. Zwiększając ilość warzyw na poczet makaronu dodatkowo uzupełnimy danie w błonnik i witaminy.

Spaghetti bolognese: przepis

Oto składniki na spaghetti bolognese:

oliwa z oliwek

400 g mięsa mielonego

marchewka

seler naciowy

średnia cebula

2 ząbki czosnku

opakowanie passaty

3 pomidory

garść parmezanu

pół opakowania spaghetti

Jak zrobić spaghetti bolognese?

Rozgrzewamy na patelni oliwę z oliwek. Następnie doprawiamy mięso pieprzem i solą. Dusimy na patelni przez 10 minut do całkowitego zbrązowienia. Podsmażamy posiekaną cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Ścieramy marchew na dużych oczkach tarki i dodajemy do mięsa. Zalewamy passatą i dodajemy pokrojone pomidory. W międzyczasie gotujemy osoloną wodę w garnku. Wsypujemy makaron i wyciągamy po 7 minutach. Serwujemy z sosem i posypanym z wierzchu parmezanem.

Sos do spaghetti bolognese

Oto składniki do sosu bolognese:

średnia cebula

4 ząbki czosnku

średnia marchewka

seler naciowy

300 g mięsa mielonego

opakowanie passaty

pieczarki

szklanka bulionu wołowego

szczypta soli

szczypta pieprzu

olej

Jak zrobić sos bolognese?

Rozgrzewamy olej na patelni. Podsmażamy mięso i doprawiamy solą i pieprzem. Dusimy przez 10 minut do zbrązowienia całości. Obieramy marchewkę i ścieramy na tarce o dużych oczkach do mięsa. Seler kroimy w cienkie plasterki i dorzucamy do marchewki. Zalewamy passatą i bulionem wołowym. Kroimy pieczarki i dajemy na koniec. Cały sos dusimy przez 15 minut do miękkości. Możemy zostawić go w tej wersji lub zblendować. Doskonale nadaje się do spaghetti, lasagne oraz klusek. Tak przygotowane danie możemy serwować z posiekaną pietruszką.

Reklama

Sprawdź inne przepisy na obiad