Sos szczypiorkowy to proste i szybkie danie, które będzie bardzo smacznym dodatkiem do dań zarówno mięsnych, jak i również warzywnych. Do przygotowania sosu szczypiorkowego można wykorzystać śmietanę, jogurt naturalny, wywar warzywny lub rosół. Również w doborze przypraw każdy może mieć pełną dowolność, uzależnioną od jego kubków smakowych. Sos szczypiorkowy sprawdzi się do dań na ciepło oraz na zimno, podawany jako dip lub dressing.

Ten przepis na sos szczypiorkowy to bardzo dobry dodatek do obiadowych dań mięsnych. Będzie on stanowił uzupełnienie pieczonych lub gotowanych mięs, podawanych z kaszą, ryżem lub makaronem. Świetnie sprawdzi się także do warzyw gotowanych na parze.

Składniki:

1 pęczek szczypiorku,

40 g masła,

1,5 szklanki bulionu warzywnego,

40 mąki pszennej,

sok z cytryny do smaku.

Sposób przygotowania:

Przygotuj bulion warzywny. Wywar pozostaw do ostygnięcia. Na patelni należy roztop masło, dodaj mąkę i przygotuj zasmażkę. Stopniowo dodawaj chłodnego rosołu do zasmażki, wymieszaj dokładnie, by wszystkie składniki połączyły się w jednolitą całość. Całość gotuj przez około 10 minut. Posiekaj szczypiorek i dodaj go do potrawy pod koniec gotowania.

fot. Sos szczypiorkowy na ciepło / Adobe Stock, Bart

Sos szczypiorkowy polecany jest jako aromatyczny dodatek do domowych zapiekanek i kanapek, jako dressing wędlin lub serów. Ten wyjątkowy dip może być też bardzo ciekawą i smaczną ozdobą stołu. Wykonanie tego sosu jest banalne, ponieważ główne składniki wystarczy pokroić i dokładnie wymieszać.

Składniki:

1 pęczek szczypiorku,

2 jajka,

250 ml śmietany,

1 łyżka musztardy,

sok z cytryny do smaku,

cukier do smaku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj jajka na twardo. Następnie wyjmij z nich żółtka, a białka drobno posiekaj. Żółtka jajek zmiksuj lub utrzyj z musztardą w miseczce. Do powstałej masy powoli dodaj śmietanę i całość utrzyj. Całość dopraw solą, pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. Drobno pokrój szczypiorek i dodaj go wraz z posiekanymi białkami jajek. Całość dokładnie wymieszaj.

fot. Sos szczypiorkowy na zimno / Adobe Stock, Studio Gi

Ten sos szczypiorkowy bardzo często wybierany jest jako dodatek do dań podczas obiadu wielkanocnego. Jego przygotowanie jest niezwykle szybkie, zatem łatwo można korzystać z niego również przy innych okazjach. Do jego przygotowania potrzebne są takie składniki, które w swojej lodówce znajdzie każda gospodyni domowa.

Składniki:

pęczek szczypiorku

4 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka majonezu

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Szczypiorek umyj i osusz, następnie drobno go pokrój. Jogurt i majonez wymieszaj ze sobą, masę dopraw do smaku. Dodaj szczypiorek i wszystko dokładnie połącz.

fot. Sos szczypiorkowy do jajek / Adobe Stock, HandmadePictures

Sos szczypiorkowy bardzo dobrze pasuje do ziemniaków. A co można zrobić z ziemniaków, aby urozmaicić obiad lub kolację? Pomysłów jest naprawdę wiele, bo to nie tylko placki ziemniaczane czy ziemniaki z piekarnika. Sos szczypiorkowy można przygotować także do frytek i puree ziemniaczanego, a także do zapiekanek ziemniaczanych z kiełbasą.

Sosem szczypiorkowym można również wzbogacić każde inne warzywo, na przykład brokuły, fasolkę szparagową lub kalafiora. Szczypior dodaje wyrazistego smaku oraz świeżości, zatem sos z tym składnikiem można przygotować do sałatki.

Składniki:

5 łyżek szczypiorku,

400 ml jogurtu naturalnego typu greckiego,

3 łyżki majonezu,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

sok z cytryny do smaku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Szczypiorek oraz przyprawy wymieszaj w misce i pozostaw na 10 minut. W osobnym naczyniu połącz jogurt naturalny z majonezem i sokiem z cytryny. Wymieszaj wszystkie składniki, doprawiając je do smaku.

fot. Sos szczypiorkowy do ziemniaków / Adobe Stock, kab-vision

W połączeniu z sosem szczypiorkowym świetnie współgra czerwone mięso (wieprzowina i wołowina), jak również kurczak i ryby. Mogą to być mięsa gotowane, pieczone lub smażone na grillu. Popularnym przepisem są zwłaszcza pulpety mięsne lub rybne w sosie szczypiorkowym na bazie śmietany, ale sos ten możemy również wykorzystać do sztuki mięsa.

Jest to alternatywa bardzo popularnego i lubianego sosu koperkowego lub sosu kurkowego. Pyszną odmianą sosu szczypiorkowego będzie taki, który w swojej konsystencji przypomina pesto.

Składniki:

5 łyżek szczypiorku lub cebulki dymki (zielonej części)

200 ml oleju

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Umyty szczypiorek pokrój na małe części. W moździerzu rozdrobnij przyprawy, dodaj olej oraz sok z cytryny. Szczypiorek połącz z powstałą pastą i utrzyj, aby olej zabarwił się na zielonkawo. Aby sos szczypiorkowy miał nieco bardziej orientalny smak, całą potrawę możesz posypać ziarnami sezamu lub pokrojoną papryczką chili.

fot. Sos szczypiorkowy do mięs / Adobe Stock, Bernd Jürgens

