Sos kurkowy można przygotować zarówno ze świeżych, jak i mrożonych grzybów. To niezastąpiony dodatek do wszystkich makaronów i ziemniaczanych dań - placków, bab ziemniaczanych czy klusek śląskich. Doskonale komponuje się również z grillowaną piersią z kurczaka lub pieczonym schabem.

Sos kurkowy doprawiaj solą, pieprzem i sokiem z cytryny (lub odrobiną octu). Pasują do niego również świeże zioła - oregano, tymianek i natka pietruszki lub koperek. Rozpocznij od oczyszczenia kurek i bierz się do pracy. Oto doskonałe przepisy na sos z kurek, który powali każdego na kolana.

Spis treści:

Oto najprostszy sos kurkowy do makaronu na bazie śmietanki, masła i z klasycznymi przyprawami.

Składniki:

300 g świeżych kurek,

150 ml śmietany kremówki 30%,

1 biała cebula,

50 g masła,

2 łyżki soku z cytryny,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kurki oczyść za pomocą delikatnej szczoteczki i przepłucz zimną wodą. Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na maśle. Pod sam koniec smażenia dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę. Po 2-3 minutach dodaj kurki i duś przez około 5 minut na wolnym ogniu. Wlej śmietankę, sok z cytryny i dopraw całość solą i pieprzem. Sos kurkowy podawaj z natką pietruszki lub świeżym koperkiem.

fot. Sos kurkowy do makaronu/ Adobe Stock, aneta_gu

Sos kurkowy do kurczaka jest bardziej płynny, a zawdzięczamy to zawartości wina i bulionu. Dopraw go klasycznie sokiem z cytryny, solą i pieprzem, albo dodaj liście laurowe i gałkę muszkatołową, by wydobyć ciekawsze nuty smakowe z sosu.

Składniki:

300 g świeżych kurek,

80 ml białego wina,

100 ml śmietany kremówki,

100 ml bulionu warzywnego lub drobiowego,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki soku z cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kurki oczyść za pomocą szczoteczki i opłucz zimną wodą. Na patelni rozgrzej masło i dodaj kurki. Podsmażaj przez 2-3 minuty i zdejmij grzyby z patelni. Dodaj pokrojoną w drobną kostkę cebulę, a po 2 minutach dorzuć przeciśnięty przez praskę czosnek. Wlej bulion, wino i duś całość przez około 10 minut, aż nieco się zredukuje. Dodaj kurki, wlej śmietankę, sok z cytryny i dopraw solą i pieprzem. Sos kurkowy podawaj z grillowaną piersią z kurczaka i świeżą sałatą.

fot. Sos kurkowy z kurczakiem/ Adobe Stock, gkrphoto

Sos kurkowy nie wymaga dodawania śmietany. Dobrze wychodzi też na samym bulionie, trzeba jednak dobre dobrać przyprawy. Jeśli skorzystasz z bulionu warzywnego, ten sos kurkowy będzie wegański.

Składniki:

300 g kurek,

1 liść laurowy,

2 ziarenka ziela angielskiego,

150 ml bulionu drobiowego,

świeży tymianek,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kurki dokładnie oczyść i przepłucz w zimnej wodzie. Odsącz na ręczniku papierowym. Na patelni rozgrzej masło, dodaj grzyby i smaż przez 2 minuty. Zdejmij kurki z patelni. Dodaj pokrojoną w kostkę cebulę, a po 2 minutach dodaj pokrojony w plasterki czosnek. Wlej bulion, ziele angielskie i liść laurowy i duś przez 10 minut. Dodaj gałązkę świeżego tymianku, ponownie dodaj grzyby i dopraw całość solą i pieprzem. Po 2 minutach zdejmij sos z ognia. Sos kurkowy bez śmietany to doskonały dodatek do klusek śląskich lub pieczonych ziemniaków.

fot. Sos kurkowy bez śmietany/Adobe Stock, myviewpoint

Sos kurkowy wychodzi doskonały też z mrożonych kurek. Pamiętaj, że przed zamrożeniem kurki należy zblanszować w osolonym wrzątku i gotować przez około 2-3 minuty albo przesmażyć na patelni z dodatkiem masła lub oleju. Dzięki temu grzyby po przyrządzeniu nie będą miały gorzkiego posmaku, a także nadają się do spożycia od razu po rozmrożeniu.

Składniki:

300 g mrożonych kurek,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

100 ml śmietany kremówki,

2 łyżki soku z cytryny,

2 łyżki masła,

natka pietruszki do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mrożone kurki przełóż na sitko i przelej zimną wodą, a następnie przełóż na ręcznik papierowy i poczekaj, aż całkowicie się rozmrożą. Na patelni rozgrzej masło i dodaj pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy cebula się zeszkli, dodaj czosnek i dorzuć grzyby. Wlej śmietankę, sok z cytryny i po minucie zdejmij patelnię z ognia. Sos kurkowy z mrożonych grzybów podawaj ze świeżą natką pietruszki.

fot. Sos kurkowy z mrożonych kurek/ Adobe Stock, myviewpoint

Wiele osób ma problem z tym, że sos kurkowy wychodzi im gorzki. Stosując się do tych kilku rad, upewnisz się, że twój sos będzie pozbawiony niechcianego, gorzkiego aromatu.

Użyj świeżych kurek , a jeśli chcesz zrobić sos z kurek mrożonych, przed włożeniem ich do zamrażarki poddaj je krótkiej obróbce - gotując w garnku lub dusząc na patelni. Zamrażaj je w woreczkach strunowych od razu w gotowych porcjach.

, a jeśli chcesz zrobić sos z kurek mrożonych, przed włożeniem ich do zamrażarki poddaj je krótkiej obróbce - gotując w garnku lub dusząc na patelni. Zamrażaj je w woreczkach strunowych od razu w gotowych porcjach. Dodaj do sosu kurkowego słodką śmietankę i sok z cytryny - słodycz tłustej, 30% śmietanki kremówki, likwiduje nieprzyjemny, gorzki posmak, a kwaśny sok nadaje kurkowemu sosowi charakteru.

- słodycz tłustej, 30% śmietanki kremówki, likwiduje nieprzyjemny, gorzki posmak, a kwaśny sok nadaje kurkowemu sosowi charakteru. Użyj do sosu bulionu - ugotowane grzyby w wywarze mięsnym lub wegetariańskim są bardziej aromatyczne - w ten sposób zmniejszysz ryzyko pojawienia się goryczki.

- ugotowane grzyby w wywarze mięsnym lub wegetariańskim są bardziej aromatyczne - w ten sposób zmniejszysz ryzyko pojawienia się goryczki. Upewnij się, że dobrze oczyszczasz kurki przed zrobieniem z nich sosu. Czasem gorzki posmak wprowadzany jest np. z nieoczyszczoną ściółką leśną.

Posmakuj sosu kurkowego przy przygotowaniu. Jeśli kurki zrobią się gorzkie, uratuj je za pomocą odpowiednich przypraw, np. słodkiej śmietanki.

Jeśli samodzielnie zbierałaś kurki i sos z nich jest wyraźnie gorzki, być może nie są to kurki! Nigdy nie spożywaj grzybów leśnych, do których nie masz 100% pewności. Grzyby podobne do kurek to np. lisówki pomarańczowe, które mogą powodować objawy zatrucia grzybami.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 30.07.2018.

