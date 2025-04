Jak zrobić sos do spaghetti z koncentratu i czy to w ogóle jest możliwe? Rodzaje sosów do spaghetti (homarowy, carbonara, arabiatta) zachęcają do testowania, ale domowy sos bolognese z pomidorów swoją popularnością bije na głowę inne. Możesz zrobić go ze świeżych pomidorów, krojonych z puszki lub koncentratu.

Spis treści:

Sos do spaghetti możesz zrobić z koncentratu pomidorowego i mieć pewność, że będzie smakował całej rodzinie.

Składniki:

300 ml płynnego przecieru pomidorowego,

5-6 łyżek koncentratu pomidorowego,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

oregano,

3 łyżki oleju.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Podsmaż na oleju, a następnie dodaj przecier i koncentrat. Wymieszaj dobrze i pozostaw na małym ogniu. Sos musi się zredukować. Co jakiś czas mieszaj, aby nic się nie przypaliło. Kiedy sos będzie już odpowiednio gęsty, dodaj przyprawy. Tak przygotowany sos możesz wymieszać z mięsem mielonym lub polać makaron z przygotowanymi wcześniej klopsikami.

fot. Jak zrobić sos do spaghetti z koncentratu/Adobe Stock, Fischer Food Design

Składniki:

800 g pomidorów krojonych z puszki,

40 dag mięsa mielonego, np. wieprzowego, wołowo-wieprzowego (może być też drobiowe),

1 cebula średniej wielkości,

1 ząbek czosnku,

olej rzepakowy do smażenia,

sól, pieprz

oregano,

bazylia,

1 łyżka cukru.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i pokrój w kostkę. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej olej, zeszklij cebulkę, następnie dodaj czosnek. Do cebuli i czosnku dodaj mięso, smaż je ok 5-7 minut na średnim ogniu. Dodaj oregano, bazylię oraz cukier. Powinny oblepić mięso. Pomidory przelej do wysokiego naczynia i zblenduj, by powstał sos. Dopraw solą i pieprzem. Już prawie masz sos do spaghetti! Zblednowane pomidory przelej na patelnię i gotuj tak długo, aż zgęstnieją.

fot. Sos do spaghetti z pomidorów z puszki/Adobe Stock, ricka_kinamoto

Sos wyszedł za rzadki, co zrobić?

Jak zagęścić sos do spaghetti? Żeby sos do spaghetti był gęstszy, ale nie zmienił smaku, warto poświęcić mu czas - doskonały sos boloński redukuje się nawet 2 godziny. Pozwól mu odparować na lekkim ogniu. Można zagęścić sos poprzez wymieszanie rozpuszczonego masła z mąką - wtedy gotuj sos jeszcze min. 30 minut.

Sos do spaghetti bolognese jest zbyt gęsty

Sos boloński z samej definicji jest gęstym pomidorowym sosem do makaronu i nie warto go rozrzedzać. Można pokusić się jedynie o dodanie łyżki wody lub zwrócenie uwagi na to, czy sos do spaghetti przypadkiem nie „dochodzi” na zbyt wysokim ogniu. Warto zmniejszyć płomień, by redukcja wody była stopniowa.

Jak zrobić sos do spaghetti bez mięsa?

Warto pokusić się o zrobienie wegetariańskiego spaghetti oraz zastanowić się, co będzie zamiennikiem mięsa - może to być tofu albo warzywa: papryka, marchew, cukinia. Pamiętaj, że np. ta ostatnia może spowodować, że sos będzie wodnisty.

Jak zrobić sos do spaghetti z koncentratu?

Jak zrobić sos do spaghetti z koncentratu? Na 500 g mięsa wystarczy mały słoiczek koncentratu pomidorowego, tj. 90-100. Przygotowuje się go tak, jak sos do spaghetti z pulpy pomidorowej.

Za kwaśny sos do spaghetti

Kwaśny sos do spaghetti to najczęściej efekt odmiany pomidorów, z której wykonano sos. Warto dodać łyżkę cukru do sosu!

fot. Idealny sos do spaghetti/Adobe Stock, pavel siamionov

Sos do spaghetti przełóż do słoików. Zakręcone słoiki włóż do piekarnika, rozgrzanego do 130°C na 25 min. Następnie wyjmij słoiki z piekarnika i ustaw dnem do góry. Pozostaw do wystygnięcia. Nie pasteryzuj spaghetti carbonara.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.10.2006.

