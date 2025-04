Jak zrobić idealną karkówkę z grilla? Kluczem jest odpowiednio skomponowana marynata oraz przygotowanie mięsa już dzień przed grillowaniem. Dzięki temu mięso przejdzie przyprawami oraz tłuszczem, a po ugrillowaniu będzie miękkie, soczyste i rozpływające się w ustach. Zobacz, jak zrobić karczek z grilla.

Spis treści:

Marynatę do karkówki najczęściej przygotowuje się w wersji paprykowej lub czosnkowej. Podstawą jest jednak sól i pieprz, a także olej lub oliwa. Marynata może być bardziej sucha lub lejąca, ale bardzo ważne jest, aby dokładnie natrzeć mięso z każdej strony. Tej czynności warto poświęcić kilka dobrych minut.

Do przygotowania marynaty możesz także wykorzystać miód oraz musztardę - najlepsza będzie sarepska, miodowa lub dijon. Świetnie sprawdzi się także karczek wymoczony w passacie pomidorowej oraz przyprawach. W ten sposób przygotujesz pyszne i nieoczywiste danie na grilla, dzięki czemu zaskoczysz wszystkich.

Jeśli chcesz przygotować miękkie i soczyste mięso z grilla, zamarynuj je, a następne ugrilluj na tacce lub w folii aluminiowej. Do środka włóż także paprykę, cukinię, pieczarki lub cebulę. Dzięki temu uzyskasz pyszną potrawkę z karkówki oraz grillowane warzywa.

fot. Jaka marynata do karkówki/Adobe Stock, Edbeck

Soczyste mięso możesz przygotować także bezpośrednio na ruszcie (pamiętaj, aby przed sezonem dokładnie wyczyścić grill), przygotowując dość "mokrą" marynatę. Trzymaj w niej mięso minimum 12 godzin, a najlepiej całą dobę.

Składniki:

6 plastrów karkówki,

łyżka przecieru pomidorowego,

2 łyżki miodu (prawdziwego, żadne podróbki),

3/4 szklanki oleju,

3 łyżki sosu sojowego (jak nie mamy sosu, to trzeba posolić mięsko),

kilka ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę,

pieprz,

papryka słodka,

bazylia,

odrobina gorczycy lub musztardy dijon.

Sposób przygotowania:

Do dużej miski wlej olej, a następnie dodaj wszystkie przyprawy oraz przecier i przeciśnięty przez praskę czosnek (i musztardę, jeśli używasz). Całość dokładnie wymieszaj, najlepiej rózgą, a następnie umieść w środku umyte i osuszone plastry karczka. Ubierz rękawiczki i dokładnie "wymasuj" mięso w przyprawach. Tak przygotowane mięso pozostaw na 12-24 godziny w lodówce (pod przykryciem). Następnie ułóż mięso na rozgrzanym ruszcie lub tacce i grilluj ok. 10-12 minut z każdej strony. Grill musi być mocno rozgrzany.

fot. Soczysta karkówka z grilla/Adobe Stock, myviewpoint

Marynata miodowa to świetny sposób na to, aby przygotować karkówkę w bardziej łagodnej wersji. Tak ugrillowane mięso idealnie pasuje do sałatek i pieczonych ziemniaczków. Możesz je także podać jako danie obiadowe - na pewno wszystkim będzie smakować.

Składniki:

kilogram karkówki w plastrach (ok. centymetr grubości),

ok. 5-6 łyżek miodu,

łyżka musztardy Dijon,

2 łyżeczki sosu sojowego,

sól i pieprz,

łyżka słodkiej papryki,

kilka gałązek rozmarynu,

łyżka majeranku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie przyprawy wymieszaj z musztardą, miodem i sosem sojowym. Wymieszaj rózga, a następnie umieść w środku umyte i osuszone mięso. Dokładnie natrzyj karkówkę marynatą i odstaw na ok. 12 godzin w lodówce. Następnie umieść karczek na grillu - bezpośrednio na ruszcie. Grilluj ok. 10 minut z każdej strony. Na wierzchu umieść gałązki rozmarynu.

fot. Karczek z grilla w miodzie/Adobe Stock, elmowski

