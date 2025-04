Schab ze śliwką można serwować na 2 sposoby. Świetnie smakuje zarówno pokrojony w grubsze plastry i podawany na ciepło, jako pieczeń obiadowa. Wystarczy puree ziemniaczane i apetyczna surówką, aby powstało smaczne danie główne. Schab ze śliwką jest pyszny także na zimno, pokrojony na cienkie plasterki. Staje się wtedy smakowitym elementem kanapek - to wyśmienita, domowa wędlina. Kasia Bukowska podpowie wam, jak przygotować idealny schab ze śliwką!

Oto składniki do przyrządzenia schabu ze śliwką:

1 i 1/2 kg schabu,

łyżka musztardy,

łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu,

2 łyżeczki suszonego majeranku,

4 ząbki czosnku,

2 łyżeczki soli,

100 g miękkiego masła,

2 porządne garści suszonych (lub wędzonych) śliwek.

Jak zrobić schab ze śliwką? Śliwki należy namoczyć na noc w wodzie albo w dobrym alkoholu. Przygotowanie dania rozpocznij od mięsa. W schabie zrób nacięcie, w które później włożysz owoce - ostrym nożem wykonaj kieszonkę. Umieść w niej śliwki - technikę prezentuje na filmie Kasia Bukowska!

Teraz schab ze śliwką obłóż marynatą. Umieść na nim musztardę, pieprz, suszony majeranek, sól, a także wyciśnięte 4 ząbki czosnku. Wszystko dokładnie wetrzyj w mięso. Jeśli chcesz, aby pieczeń była zwarta, możesz obwiązać ją teraz sznurkiem.

Schab ze śliwką powinien marynować się przez 1-2 dni. Jeśli nie masz tyle czasu, wysmaruj mięso miękkim masłem - dzięki temu będzie bardziej soczyste. Przygotowaną pieczeń włóż do rękawa do pieczenia, a potem umieść w brytfance. Teraz wstaw schab ze śliwką do zimnego piekarnika. To bardzo ważne, aby po upieczeniu mięso miało idealną konsystencję! Piekarnik nastaw na 190 stopni. Gdy będzie już nagrzany, licz godzinę pieczenia na każdy kilogram mięsa. Na półtorakilogramowy kawałek schabu ze śliwką, przypada więc około 90 minut w nagrzanym piekarniku. Jeśli chcesz, aby mięso było zrumienione z wierzchu, 15 minut przed końcem pieczenia rozetnij folię.

Jeśli chcesz podawać danie na ciepło, to upieczony schab ze śliwką odstaw na 10-15 minut - wtedy wszystkie soki idealnie zwiążą się w mięsie. Jeśli natomiast chcesz serwować pieczeń jako wędlinę, pozostaw ją do całkowitego wystygnięcia.

Oprócz schabu ze śliwką, polecamy też przygotowanie schabu pieczonego z boczkiem. Oto składniki:

1,2 kg schabu,

30 dag wędzonej szynki,

garść żurawiny,

musztarda sarepska (lub inna gładko mielona),

3 ząbki czosnku,

sól,

pieprz,

3 łyżki oleju.

Jak zrobić schab z wędzonym boczkiem? Szynkę pokrój w cienkie plastry i z obu stron podsmaż na suchej patelni. Schab natnij wzdłuż na płat o grubości około 2 cm. Oprósz solą i pieprzem. Ząbki czosnku obierz, rozgnieć. Natrzyj nimi z jednej strony schab, po czym posmaruj go musztardą. Posyp żurawiną, przykryj plastrami szynki i zwijaj ciasno w roladę. Zwiąż nicią kuchenną, obsmaż ze wszystkich stron na oleju. Roladę włóż do brytfanny, przykryj i wstaw do piekarnika nagrzanego do 170°C. Piecz przez około godzinę. Około 10 minut przed końcem pieczenia mięso odkryj. Wyjmij, odstaw na 10 minut, po czym pokrój w plastry. Podawaj z pikantnym sosem, np. musztardowym.

