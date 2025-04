Składniki:

-1 kg schabu

- opakowanie ciasta francuskiego

- 20 dag pieczarek

- 2 cebule

- łyżka masła

- olej do smażenia

- vegeta

- sól, pieprz

Sposób wykonania:

1. Schab umyć, osuszyć, natrzeć świeżo mielonym pieprzem i vegetą. Odstawić do lodówki na godzinę.

2. Mięso obsmażyć na rozgrzanym oleju. przełożyć do brytfanki, wstawić do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piec ok. 50 min.

3. Pieczarki oczyścić, drobno posiekać, cebule obrać, posiekać i razem z pieczarkami podsmażyć na rozgrzanym maśle. Pod koniec smażenia oprószyć solą i pieprzem, ostudzić.

4. Ciasto francuskie częściowo rozmrozić, rozłożyć na płat. Na nim ułożyć pieczarki i wystudzony schab. Zawinąć. Przełożyć na brytfankę, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 st. C i piec ok. 30–40 minut, aż ciasto się zrumieni.

