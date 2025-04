Sandacz z piekarnika - przepis na sandacza pieczonego w ziołach

Sandacz to delikatna i niezwykle smaczna ryba, którą możesz przygotować na wiele sposobów. Sandacz z piekarnika jest kruchy i rozpływa się w ustach. Warto dodać do niego przyprawy: tymianek, rozmaryn. Nie bój się dodać do pieczonego sandacza czosnku.