Ryba z piekarnika przygotowywana w naczyniu żaroodpornym, paczuszkach z folii aluminiowej lub w rękawie do pieczenia, jest soczysta i delikatna. Pieczona z dodatkiem warzyw zyskuje niepowtarzalny smak i aromat. Po zmiksowaniu warzyw lub owoców, uzyskasz gęsty sos do ryby.

Popularna ryba z piekarnika to przede wszystkim łosoś i pstrąg. Idealnie soczyste pozwalają przygotować potrawę, która idealnie sprawdzi się na codzienny obiad lub od święta. Warto owinąć ją folią aluminiową albo włożyć do rękawa, by była kruchy i soczysty. Pamiętaj, by kupić rybę w dniu, w którym chcesz ją przygotować - unikaj mrożenia ryby i dowiedz się, jak przechowywać rybę w lodówce.

Składniki:

filet z łososia lub pstrąga,

szczypta pieprzu,

szczypta soli gruboziarnistej,

kawałki cytryny,

sok wyciśnięty z jednej cytryny,

3 ząbki czosnku,

gałązka rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Filet z łososia lub pstrąga oczyść z ości i delikatnie przemyj, a następnie osusz ręcznikiem papierowym. Dopraw solą i pieprzem. Odstaw na 5-7 minut. Rybę włóż do rękawa do pieczenia albo folii aluminiowej razem z cytryną, czosnkiem oraz gałązką rozmarynu. Tak przygotowane zawiniątko przełóż do naczynia żaroodpornego i piecz przez 25 minut w 180°C. Rybę z piekarnika podawaj z purée ziemniaczanym i bukietem surówek do obiadu.

fot. Ryba z piekarnika w folii/Adobe Stock, Africa Studio

Ryba z piekarnika w kremowym sosie śmietanowym to jeden z najpopularniejszych pomysłów na rybny obiad. Najlepiej do tego wykorzystać dorsza - jego mięso jest jasne, delikatne, a filet pozbawiony jest ości. Dzięki temu to doskonała baza do rozszerzania diety o rybę dla niemowlaka.

Składniki:

filet lub płat dorsza,

szczypta pieprzu,

szczypta soli,

200 ml śmietany 18%,

2 ząbki czosnku,

szczypta gałki muszkatołowej,

3 łyżki mąki,

100 ml wody,

łyżeczka sosu sojowego,

pęczek koperku,

plastry cytryny.

Sposób przygotowania:

Filet z dorsza dokładnie oczyść i osusz za pomocą ręcznika papierowego. Dopraw solą i pieprzem. Odstaw na kilka minut. W tym czasie rozgrzej piekarnik na 190 stopni i przygotuj sos. Wymieszaj zimną wodę z mąką i dodaj do śmietany. Dodaj sos sojowy, gałkę oraz sól i pieprz. Rybę przełóż do naczynia żaroodpornego, przykryj plasterkami cytryny i polej sosem. Dorsza piecz przez 20 minut. Rybę z piekarnika podawaj niezwłocznie po upieczeniu.

fot. Ryba z piekarnika w sosie/Adobe Stock, Maryna Voronova

Pieczone warzywa są pysznym dodatkiem do ryby z piekarnika. Idealnie komponują się z całą potrawą i sprawiają, że nie musisz przygotowywać już niczego więcej. Wykorzystaj warzywa korzeniowe, pomidorki, a także ziemniaki.

Składniki:

dowolna ryba w całości lub w filecie,

łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz,

czerwona cebula,

spora garść pomidorków koktajlowych,

seler naciowy,

kalarepa,

połówka cytryny.

Sposób przygotowania:

Rybę umyj i osusz. Jeśli używasz ryby w całości, natnij ją lekko wzdłuż. Cebulę pokrój w piórka, cytrynę w plastry, a kalarepę i seler w kawałki. Jeśli używasz całej ryby, część warzyw włóż do środka, a pozostałą ilość wrzuć do naczynia żaroodpornego. Umieść rybę na wierzchu, posyp całość solą i pieprzem, skrop sokiem z cytryny i polej oliwą. Piecz w 180 stopniach przez 25-30 minut. Na koniec całość udekoruj szczypiorkiem.

fot. Ryba z piekarnika z warzywami/Adobe Stock, gkrphoto

Artykuł na podstawie tekstu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie opublikowany 24.11.2017.

