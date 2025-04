Ryba po grecku ma oczywiście niewiele wspólnego z Grecją i Grekami. To po prostu wersja smażonej ryby zapiekanej w sosie warzywnym. W Polsce ten niby grecki przysmak pojawia się najczęściej na świątecznym stole w wigilię. W niektórych polskich domach ryba po grecku pojawia się także podczas domowych imprez czy imieninowych przyjęć.

Ryba po grecku jest rdzennie polską potrawą. Zwyczajowa nazwa smażonej ryby duszonej i zapiekanej w jarzynkach pochodzi najprawdopodobniej od pierwszego kucharza śmiałka, który zrobił danie à la grecka kuchnia. Inspiracja jest wyraźna. Ryba po grecku jest więc najprawdopodobniej polską wariacją na temat kuchni greckiej, w której dużo jest smażonych ryb, czy duszonych warzyw. Grecka rybka po polsku przyjęła się u nas jednak świetnie, więc przepis jest zdecydowanie udany i dopasowany do polskich podniebień. Czy jest ktoś kto nie zna w Polsce smaku ryby po grecku?

Przypominamy łatwy i szybki przepis na rybę po grecku.

Ryba po grecku - składniki:



50 dag ryby

bułka tarta

jajko

przyprawa do ryb

olej

sól

pieprz

3 marchewki

2 pietruszki

2 cebule

2 liście laurowe

4 ziarna pieprzu

3 ziarna ziela angielskiego

mały koncentrat pomidorowy

Jak przygotować rybę po grecku?



Rybę solimy i posypujemy przyprawą do ryb, następnie obtaczamy w jajku i bułce tartej i smażymy po 13 minut z każdej strony. Marchewkę i pietruszkę zetrzyj na tarce, a cebulę pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej olej, dodaj warzywa, podlej wodą i dodaj koncentrat, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe, sól i pieprz, duś do miękkości. Ciepłą rybę przekładaj na przemian z warzywami. Można podawać na ciepło do ziemniaków.

Smażona ryba do ryby po grecku jest uznawana przez wielu za najlepszą, choć oczywiście można próbować przygotować rybę w wersji zdrowszej, np. duszonej czy trochę podgotowanej w wywarze warzywnym (najlepiej w tym samym, w którym gotowały się warzywa).

Ryba po grecku smakuje również wyśmienicie na zimno, np. z chlebkiem!