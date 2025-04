Ilość kalorii: 450

Czas przygotowania: 100 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 nieduże ryby, np. dorady, dorsze, pstrągi

cytryna

2 ząbki czosnku

2 cm świeżego kłącza imbiru

2 łyżki oleju arachidowego

por

czerwona papryka

2 pomidory

2 łyżki masła

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Sprawione ryby opłucz, osącz.

2. Skrop sokiem z cytryny, oprósz solą i pieprzem.

3. Czosnek przeciśnij przez praskę, natrzyj nim ryby w środku i na zewnątrz.

4. Imbir obierz, pokrój w cienkie paseczki, obłóż nimi rybę, skrop olejem.

5. Por oczyść, pokrój w talarki, przesmaż na maśle.

6. Paprykę i pomidory umyj, pokrój w dużą kostkę.

7. Dodaj do pora, chwilę przesmaż.

8. Warzywa wyłóż na dno żaroodpornego naczynia.

9. Połóż na nich ryby, piecz ok. 25 min w temp. 190 st. C.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"