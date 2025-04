Szczupak po żydowsku

Przygotuj:

Szczupaka ważącego ok. 1 kg

2 spore cebule

2 łyżki bułki tartej

łyżka chrzanu

białko

1/2 łyżeczki cukru

sól.

Wywar:

pęczek włoszczyzny

5 ziarenek czarnego pieprzu

5 ziarenek ziela angielskiego

sól.

Sos: 4 spore cebule pokrojone w cienkie plasterki

listek laurowy

sól

Sposób przyrządzania:

Szczupaka oskrobać, odciąć głowę, ogon i płetwy (nie uszkadzając skóry). Z włoszczyzny z przyprawami oraz głowy, ogona i płetw ugotować esencjonalny wywar. Przecedzić go przez gęste sitko. Rybę oczyścić w środku, nie przecinając brzucha, umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, a potem pokroić na półtoracentymetrowe plastry. Z każdego plastra wyciąć mięso tak, by nie uszkodzić skóry. Usunąć ości i posiekać mięso oraz cebule bardzo drobno (lub zmielić w maszynce). Wymieszać z pozostałymi składnikami na pulchną masę. Napełnić nią ciasno krążki ze skóry szczupaka, nadając porcjom kształt plastrów ryby. Ułożyć je na dnie płaskiego rondla, zalać wywarem i dodać resztę składników sosu. Gotować godzinę na malutkim ogniu, pod przykryciem (niezbyt szczelnym). Zostawić do wystygnięcia. Wyłożyć rybę na półmisek. Sos przetrzeć przez sito, zalać nim rybę. Schłodzić, by sos nabrał konsystencji galaretki.

Koperkowe roladki z wędzonego łososia

Przygotuj:

12 plasterków wędzonego łososia (kwadraty ok. 10 x 10 cm)

opakowanie twarożku kanapkowego naturalnego

3 łyżki drobno posiekanego koperku

ząbek czosnku

szczypta soli

cytryna

kilka piórek koperku do dekoracji

Sposób przyrządzania:

Czosnek przecisnąć przez praskę i rozetrzeć z solą. Twarożek dokładnie wymieszać z czosnkiem i koperkiem, posmarować nim plastry łososia. Każdy plasterek zwinąć w roladkę. Podawać pokropione sokiem z cytryny i udekorowane koperkiem.