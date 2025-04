Czas przygotowania: 40 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

1 czerwona papryka,

1 zielona papryka,

żółta papryka,

1 mała cebula,

1 ząbek czosnku,

4 łyżki oleju,

10 dag ryżu,

sól,

pieprz

1 łyżeczka mielonej papryki,

szczypta pieprzu cayenne,

1 szklanka bulionu,

1 łyżki octu,

5 dag węgierskiej salami w plasterkach,

1 łyżka pokrojonego szczypiorku.

Przygotowanie:

Umyte papryki pokroić w kostkę. Obrać cebulę i czosnek. Posiekać. Przełożyć warzywa do żaroodpornego naczynia. Wlać olej. Wsypać ryż. Dodać przyprawy do smaku. Na 5 minut włożyć do kuchenki mikrofalowej nastawionej na 500 V. Wlać bulion. Mikrofalować jeszcze 25 minut. W kostkę pokroić salami. Dodać do risotto razem ze szczypiorkiem. Wymieszać. Dodać sól, pieprz i ocet do smaku.