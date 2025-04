Klasyczne włoskie danie na bazie delikatnego ryżu arborio doskonale smakuje w połączeniu z kremowym puree z dyni. Pracochłonne danie rekompensuje włożony trud doskonałym smakiem! Sprawdź przepis na doskonałe risotto według Kasi Bukowskiej!

Risotto z dynią

Oto składniki na risotto z dynią:

3/4 szklanki bulionu drobiowego lub warzywnego

pół szklanki puree z dyni

szklanka ryżu do risotto

3/4 szklanki białego wina

pół szklanki startego parmezanu

4 łyżki masła

średnia cebula

ząbek czosnku

pół łyżeczki mielonego pieprzu

łyżeczka soli

szczypta gałki muszkatołowej

Jak przygotować risotto z dynią według Kasi Bukowskiej?

Do garnka wlewamy bulion. Wlewamy puree z dyni i doprawiamy solą i pieprzem. Podgrzewamy do zagotowania, a następnie zmniejszamy na średni ogień. Przekładamy masło na patelnię. Podsmażamy cebulę do zarumienienia. Dodajemy starty ząbek czosnku i ryż do risotto. Smażymy przez 2-3 minuty tak, aby dokładnie pokrył się masłem i zeszkloną cebulką. Ryż doprawiamy gałką muszkatołową. Wlewamy wino i czekamy, aż całkowicie odparuje. Ciągle mieszamy pilnując, aby ryż nie przypalił się. Dolewamy bulion stopniowo, po chochelce tak, aby wchłonął płyn. Do gotowego risotto dodajemy starty parmezan i delikatnie mieszamy. Należy pamiętać, że risotto smakuje najlepiej zaraz po przygotowaniu - nie należy zostawiać go na później.

