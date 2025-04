Czas przygotowania: 50 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

30 dag baraniny bez kości,

1 szklanka ryżu,

10 dag wędzonego boczku,

2 cebule,

5-6 dag sera żółtego,

2 szklanki bulionu,

2 łyżki masła,

2 łyżki oliwy,

natka pietruszki,

pieprz,

sól.

Przygotowanie:

Ryż ugotować. Cebulę obrać, opłukać i pokroić w plastry. Mięso umyć, pokroić w małą kostkę. Boczek pokroić w cienkie paski. Na małym ogniu wytopić z niego tłuszcz. Wyjąć boczek a na tłuszczu przysmażyć baraninę z cebulą. Rozgrzać oliwę, włożyć ryż i przysmażać 3-4 minuty. Dodać mięso, boczek, zalać gorącym bulionem, doprawić pieprzem i solą. Gotować pod przykryciem na małym ogniu, nie mieszając, do chwili, aż płyn wsiąknie w ryż. Przełożyć potrawę do żaroodpornego naczynia, wsypać połowę startego sera, ostrożnie wymieszać. Pozostałym serem posypać po wierzchu. Skropić stopionym masłem. Wstawić do nagrzanego piekarnika piec około 30 minut. Risotto podawać posypane siekaną natką pietruszki.