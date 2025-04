Ilość kalorii: 520

Czas przygotowania: 45 min

Ilość porcji: 2

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 cukinia,

2 małe bakłażany,

4 średnie pomidory,

3 cebule,

2 papryki (najlepiej czerwona i żółta),

3 ząbki czosnku,

70 ml oliwy,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie.

Przygotowanie:

Ratatuj (ratatouille) to danie kuchni francuskiej, na które w całości składają się aromatyczne warzywa. Jeśli chcesz, możesz dodać do niego również ser feta, mozzarella i czarne oliwki, które wzbogacą smak dania i nadadzą mu greckiej nutki. Jeśli to możliwe, plasterki pokrojonych warzyw powinny mieć podobną wielkość. Dlatego postaraj się wybrać cukinię i bakłażan w zbliżonych rozmiarach.

Ratatuj to wyjątkowo kolorowe letnie danie - plastry warzyw ciasno ułożone w naczyniu do zapiekania nie tylko świetnie smakują, lecz także bardzo efektownie wyglądają. Ratatuj to doskonałe danie na upały, najlepiej przygotować je w lecie, gdy sezon na pomidory i cukinie jest w pełni. Jeśli chcesz, ratatuj może także przypominać warzywny gulasz - wówczas każde z warzyw należy dusić na patelni. Paprykę warto oddzielnie zgrillować. Ratatuj to potrawa, którą możesz zrobić bez piekarnika, w garnku.

fot. Przygotowanie dania ratatuj/ Adobe Stock, kucharev

Oto przepis na ratatuj:

Wszystkie warzywa (bakłażana, cukinię, pomidory, cebulę, paprykę) umyj i pokrój, najlepiej za pomocą krajalnicy. Czosnek i zioła drobno posiekaj, wymieszaj z oliwą, dopraw solą i pieprzem. Jeśli korzystasz z suszonych ziół, krok siekania oczywiście pomiń. Dno naczynia żaroodpornego posmaruj lekko oliwą, a następnie układaj w nim plastry warzyw naprzemiennie. Polej ratatuj oliwą wymieszaną z czosnkiem i ziołami. Piekarnik rozgrzej do 175 stopni. Do piekarnika włóż naczynie z warzywami na ratatuj, polanymi aromatyzowaną oliwą. Ratatuj piecz przez około 45 minut do momentu, aż warzywa będą miękkie i lekko się przypieką.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 29.09.2016.

