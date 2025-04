Air fryer to urządzenie, które szturmem zdobyło serca wielu osób poszukujących szybkich, prostych, a jednocześnie zdrowych przepisów. Dzięki niemu możesz przygotować ulubione dania, redukując ilość tłuszczu, którego zwykle używasz do smażenia. Jednym z takich dań, które zyskuje na popularności, są mielone kotlety - pyszne, chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku.

Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni, ale ich tradycyjna wersja smażona na głębokim oleju często jest dość tłusta i kaloryczna. Air fryer, czyli frytkownica beztłuszczowa, pozwala na przygotowanie mięsa w sposób, który zminimalizuje ilość tłuszczu, zachowując przy tym soczystość i smak potrawy.

Urządzenie używa gorącego powietrza do szybkiego "smażenia", dzięki czemu kotlety wychodzą lekko chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie miękkie w środku. Dzięki technologii gorącego powietrza, potrawy przygotowane w air fryerze zawierają niewielką ilość tłuszczu, co czyni je znacznie zdrowszymi niż tradycyjnie smażone dania.

fot. Mielone z air fryer możesz zrobić z każdego rodzaju mięsa/Adobe Stock, Andrei Starostin

Przygotowanie kotletów z air fryera jest szybkie i nie wymaga wielu skomplikowanych składników. Możesz uformować je jak klasyczne burgery albo pulpety i podać na wiele sposobów. Świetnie sprawdzą się np. ziemniaki czy makaron z aksamitnym sosem.

Air fryer co prawda nie wymaga ilości tłuszczu, ale jeśli chcesz, by kotlety były bardziej soczyste, możesz dodać do farszu odrobinę oliwy lub masła. Jeśli chcesz, aby były chrupiące, możesz przed pieczeniem delikatnie obtoczyć je w bułce tartej.

Składniki:

500 g mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, drobiowego lub mieszanki),

jajko,

pół szklanki bułki tartej,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

sól, pieprz i ulubione przyprawy,

olej w sprayu (do lekkiego spryskania koszyka air fryer).

Sposób przygotowania:

Cebulę i czosnek drobno posiekaj. W misce wymieszaj mięso mielone, jajko, bułkę tartą, cebulę, czosnek oraz przyprawy. Dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą. Z przygotowanej masy formuj kotlety lub pulpety o preferowanej wielkości. Pamiętaj, żeby były nieco mniejsze niż standardowe kotlety, bo air fryer równomiernie je "usmaży" i mogą lekko wyrosnąć. Koszyk frytkownicy spryskaj niewielką ilością oleju, aby kotlety miały szansę się lekko zrumienić. Ułóż kotlety w koszyku, pamiętając, żeby nie były na sobie, dzięki temu gorące powietrze dotrze do każdego z nich i równomiernie je przyrumieni. Ustaw temperaturę na 180 stopni i piecz kotlety przez około 12-15 minut. Po połowie czasu obróć je, aby były równomiernie rumiane z obu stron. Po upieczeniu kotlety przełóż na talerz i podaj z ulubionymi dodatkami.

fot. Mielone z air fryer: przepis/Adobe Stock, Sea Wave

