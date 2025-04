Pulpety w sosie pomidorowym przygotowywane klasycznie z mięsa mielonego możemy zastąpić również fasolą, ciecierzycą lub soczewicą. To sycące składniki, które są bogactwem białka i witamin. W wersji wegetariańskiej podawane z sosem pomidorowym to lekka i niewymagająca propozycja na obiad. Sprawdźcie!

Pulpety wegetariańskie w sosie pomidorowym z makaronem

Oto składniki na pulpety wegetariańskie w sosie pomidorowym z makaronem:

puszka czerwonej fasoli

puszka ciecierzycy

2 jajka

2 łyżeczki bułki tartej

opakowanie passaty

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta suszonego oregano

2 szklanki ugotowanego makaronu kolanka

Jak zrobić pulpety wegetariańskie w sosie pomidorowym z makaronem?

Fasolę oraz ciecierzycę z puszki odcedzamy na sitku i przekładamy do miski. Wbijamy dwa jajka i doprawiamy solą, pieprzem oraz oregano. Wszystko dokładnie mieszamy i ugniatamy na gładką i gęstą masę. Formujemy małe pulpety i podsmażamy na patelni. Następnie zalewamy passatą i dusimy pod przykryciem przez 30 minut. Do całości dodajemy ugotowany makaron typu kolanka. Tak przygotowane pulpety doskonale sprawdzą się również w towarzystwie sosu koperkowego lub beszamelu.

Pulpety w sosie pomidorowym z piekarnika

Oto składniki na pulpety w sosie pomidorowym z piekarnika:

150 g mięsa mielonego wołowego

150 g mięsa mielonego wieprzowego

opakowanie passaty

2 jajka

3 łyżki bułki tartej

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta suszonej słodkiej papryki

Jak zrobić pulpety w sosie pomidorowym z piekarnika?

Mięso wołowe i wieprzowe przekładamy do miski i doprawiamy solą, pieprzem oraz suszoną słodką papryką. Dosypujemy bułkę tartą. Wszystko dokładnie mieszamy z jajkami i formujemy kulki. Podsmażamy na rozgrzanej patelni na rumiany kolor. Zalewamy passatą i dusimy przez 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Należy pamiętać, by zapiekać na patelni przystosowanej odpowiednio do pieczenia w piekarniku, jeżeli nie używamy naczynia żaroodpornego. Tak przygotowane pulpety w sosie pomidorowym są świetnym pomysłem na obiad do pracy lub kolację.

Pulpety w sosie pomidorowym zapiekane z serem

Oto składniki na pulpety w sosie pomidorowym zapiekane z serem:

250 g mięsa mielonego indyczego

100 g mięsa wieprzowego

jajko

2 łyżki bułki tartej

opakowanie passaty

garść startego żółtego sera

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta suszonego oregano

Jak zrobić pulpety w sosie pomidorowym zapiekane z serem?

Mięso mielone z indyka oraz wieprzowe przekładamy do miski i mieszamy z jajkiem. Dosypujemy bułkę tartą i doprawiamy solą, pieprzem i suszonym oregano. Formujemy kulki i podsmażamy na rozgrzanej patelni. Zalewamy passatą i dusimy przez 30 minut do miękkości. Posypujemy startym serem. Tak przygotowane pulpety są doskonałym pomysłem na obiad dla dzieci.

