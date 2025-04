Pulpety w sosie pomidorowym to jedno z najbardziej lubianych dań obiadowych. Do ich przygotowania potrzebujesz: mięsa mielonego, mleka, bułki tartej, cebuli, jajka, czosnku, drobno posiekanej natki pietruszki, a także klasycznych przypraw. Opcjonalnie może przydać się również parmezan, który idealnie podkręci smak pulpetów. Do przyrządzenia sosu potrzebny będzie czosnek, cebula, smakowite pomidory i aromatyczne zioła.

Pulpeciki w sosie pomidorowym to sprawdzony pomysł na pyszny obiad, który posmakuje całej twojej rodzinie! Kasia Bukowska przedstawia prosty przepis na to smaczne danie. Zainspiruj się i zaskocz domowników!