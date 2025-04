Pulpety przygotowywane na bazie warzyw z puszki są sycące i niezwykle delikatne w smaku. Możemy je podawać w asyście makaronów typu spaghetti, farfalle lub tagliatelle. Do ich przygotowania sprawdzi się zarówno fasola, soczewica jak i cieciorka w zalewie. Sprawdź jak przygotować znakomite wegetariańskie pulpety dla całej rodziny!

Pulpety z cieciorki z puszki

Oto składniki na pulpety z cieciorki z puszki:

2 puszki cieciorki

2 jajka

150 g mąki pszennej

2 średnie marchewki

szczypta soli

szczypta pieprzu

sos sojowy

suszona bazylia

suszone oregano

Jak zrobić kotlety z cieciorki?

Cieciorkę dokładnie płuczemy na sitku pod bieżącą wodą. Następnie przekładamy do blendera i doprawiamy solą i pieprzem. Obieramy i ścieramy marchewkę na drobnych oczkach tarki. Mieszamy i dodajemy rozkłócone jajka. Doprawiamy sosem sojowym, suszonym oregano i bazylią. Rolujemy w rękach drobne pulpety i odkładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 20 minut. Tak przygotowane wegetariańskie pulpety możemy podawać jako dodatek do spaghetti.

Pulpety z fasoli z puszki

Oto składniki na pulpety z fasoli z puszki:

puszka fasoli czerwonej

puszka fasoli białej

średnia cebula

2 jajka

150 g mąki pszennej

suszone oregano

szczypta soli

szczypta pieprzu

bułka tarta

Jak zrobić pulpety z fasoli?

Fasole dokładnie opłukujemy pod bieżącą wodą. Przekładamy do blendera i miksujemy na gładką masę. Cebulę szatkujemy i podsmażamy na rozgrzanej patelni przez około 2 minuty. Mieszamy z rozkłóconymi jajkami i przesianą wcześniej mąką. Doprawiamy solą i pieprzem. Formujemy małe pulpety i obtaczamy w bułce tartej. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. Tak przygotowane pulpety możemy podawać z warzywną sałatką lub pieczonymi warzywami.

Pulpety z soczewicy z puszki

Oto składniki na pulpety z soczewicy z puszki:

puszka soczewicy czerwonej

puszka soczewicy zielonej

2 średnie marchewki

średnia cebula

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 jajka

olej

Jak zrobić pulpety z soczewicy z puszki?

Soczewicę dokładnie płuczemy pod bieżąca wodą i przekładamy do blendera. Miksujemy na gładką masę. Doprawiamy solą i pieprzem. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o małych oczkach. Cebulę szatkujemy i podsmażamy na średnim ogniu. Dodajemy rozkłócone jajka. Wszystko dokładnie miksujemy i formujemy pulpety. Podsmażamy na oleju przez około 2-3 minuty do uzyskania chrupiącej skórki. Tak przygotowane pulpety doskonale smakują z dodatkiem sosu czosnkowego.

Pulpety z kukurydzy z puszki

Oto składniki na pulpety z kukurydzy z puszki:

puszka kukurydzy

3-4 duże ziemniaki

2 jajka

suszone pomidory

szczypta soli

szczypta pieprzu

bułka tarta

olej

Jak zrobić pulpety z kukurydzy?

Kukurydzę dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą. Ziemniaki obieramy ze skórki i gotujemy przez 20 minut na puree. Kroimy suszone pomidory. Łączymy z ubitym, zimnym puree ziemniaczanym. Wbijamy 2 jajka i dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Formujemy pulpety i obtaczamy bułką tarta. Przekładamy na blachę wyłożona papierem do pieczenia. Wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na 20 minut. Tak przygotowane pulpety świetnie smakują z piklami.

Pulpety z zielonego groszku z puszki

Oto składniki na pulpety z zielonego groszku z puszki:

puszka zielonego groszku

puszka czerwonej fasoli

2 średnie marchewki

średni burak

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pulpety z zielonego groszku?

Zielony groszek oraz czerwona fasolę z puszki płuczemy pod bieżącą wodą. Miksujemy za pomocą blendera na gładką masę. Następnie ścieramy marchewkę i buraka na tarce o dużych oczkach. Dodajemy rozkłócone jajka i doprawiamy solą i pieprzem. Formujemy pulpety i smażymy na rozgrzanej patelni przez około 3-4 minuty do uzyskania chrupiącej skórki. Ciekawie komponują się z sosem pomidorowym lub czosnkowym.

