Przygotowanie: 50 min

Porcja: 290 kcal

Składniki na 4 porcje:

- 4 sprawione pstrągi

- 30 dag pieczarek

- 2 czerstwe bułki kajzerki

- 2 cebule

- 1/2 kostki masła

- cytryna

- przyprawa do ryb

- 2 ząbki czosnku

- natka

- olej do smażenia

- jajko i bułka tarta do panierowania

- sól, pieprz

Sposób wykonania:

1. Ryby opłucz. Skrop sokiem wyciśniętym z cytryny. Oprósz solą, pieprzem i przyprawą do ryb. Przykryj, odstaw na 20 minut.

2. W tym czasie pieczarki pokrój w plasterki, cebule w talarki, a kajzerki w drobną kosteczkę. Na 2/3 masła przysmaż pieczarki i cebulę. Dopraw solą i pieprzem. Na pozostałym maśle z dodatkiem łyżki oleju usmaż na rumiano grzanki z kajzerek.

3. Wymieszaj pieczarki z posiekaną natką i grzankami oraz czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Farsz dopraw solą i świeżo zmielonym pieprzem.

4. Ryby nadziej farszem. Otwory zepnij wykałaczkami. Pstrągi panieruj najpierw w jajku roztrzepanym z 2 łyżkami wody, a następnie w bułce tartej, układaj na rozgrzanym oleju i smaż na rumiano z obu stron. Przekładaj do naczynia żaroodpornego.

5. Rumiane pstrągi wstaw do nagrzanego piekarnika i podgrzewaj jeszcze 10–15 minut w temperaturze 180 st. Jeśli pstrągi przygotowujesz kilka godzin przed wieczerzą, trzymaj je w piekarniku nagrzanym do temperatury 80 st. W tym czasie dojdą i będą cudownie kruche i delikatne.

