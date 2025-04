Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

4 płaty pstrąga,

bulion warzywny (razem z marchewką),

żelatyna wieprzowa,

sok z cytryny,

groszek konserwowy, plastry cytryny, jajka ugotowane na twardo.

Przygotowanie:

Karp ma to do siebie, że nie każdemu smakuje, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że znakomita większość z nas go nie lubi. Nie znaczy to jednak, że w wigilijny wieczór trzeba zrezygnować z tradycyjnych potraw lub – co gorsza – ze łzami w oczach zmuszać się do przełykania znienawidzonej potrawy.

Pstrąg doskonale zastąpi tradycyjnego karpia w galarecie. Nie ma on tego charakterystycznego smaku, który nie każdemu przypada do gustu i gwarantujemy, że zasmakuje każdemu – nawet najbardziej zagorzałemu fanowi tradycji. Jak przygotować pstrąga w galarecie?

Zacznij od wstawienia bulionu. Warzywa gotuj na małym ogniu z przyprawami (zielem angielskim, liśćmi laurowymi oraz pieprzem) pod przykryciem przez 30 minut. Następnie delikatnie osól i gotuj przez kolejnych 10 minut. Do wywaru dodaj płaty pstrąga i na bardzo małym ogniu gotuj jeszcze 10 minut. Wyłów delikatnie pstrąga, umieść w misce. Wywar przecedź przez sitko i dodaj żelatynę (ok. 20 g na litr). Podgrzej, by żelatyna się rozpuściła, a następnie odstaw do ostygnięcia. Pstrąga obłóż pokrojoną w plasterki marchewką, groszkiem konserwowym lub pokrojonym w łódeczki jajkiem. Możesz go także ozdobić natką pietruszki. Rybę zalej tężejącym wywarem i odstaw do lodówki, by galaretka stężała całkowicie. Podawaj z chrzanem, chlebem lub pierogami. Smacznego!

