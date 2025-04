Grillowanie to ulubiona plenerowa rozrywka i forma spędzania wolnego czasu wielu Polaków. W tym roku oddawanie się grillowym pasjom jest znacznie utrudnione, ale nie niemożliwe. Ograniczenia w poruszaniu się po kraju uniemożliwiają organizację dużych przyjęć czy biesiad grillowych, nie oznacza to jednak, że należy się obejść przysłowiowym smakiem.

Grilla można rozpalić w przydomowym ogródku czy rozstawić na tarasie. Na balkonie i w mieszkaniu można skorzystać z grilla elektrycznego, który idealnie sprawdzi się podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Z pomocą marki Appetita każdy może stać się mistrzem domowego rusztu i królem grillowania.

Przyprawy do mięs z grilla

Aromat i smak grillowanego mięsa zależy od jakości produktu, właściwego sprzętu, odpowiedniej techniki przyrządzenia oraz doboru przypraw. Grillować można każdy rodzaj mięsa – wybór zależy od upodobań smakowych. Czas pieczenia różni się w zależności od wybranego rodzaju i wielkości mięsa, przed wrzuceniem na ruszt kawałki powinny osiągnąć temperaturę otoczenia.

Do grillowania na ruszcie warto wykorzystać stalowe tacki wielokrotnego użytku, które zatrzymują wydzielanie się związków szkodliwych dla zdrowia. Cały czas należy kontrolować temperaturę, która nie może być zbyt wysoka. Przed pokrojeniem gotowego mięsa warto chwilę odczekać, dzięki temu będzie jeszcze bardziej soczyste.

Karkówkę można przyprawić Przyprawą do karkówki Appetita, do skrzydełek, udek, piersi i polędwiczek z kurczaka sprawdzi się Przyprawa do kurczaka z grilla Appetita. Smak szaszłyków wzbogaci Przyprawa do szaszłyka Appetita, dla miłośników pikantnych mięs idealna będzie mieszanka Grill pikantny Appetita, a dla amatorów łagodnych dań – Grill klasyczny Appetita.

Można też przygotować autorską mieszankę przypraw – składnikami, które zawsze się sprawdzają i pasują do większości mięs są: pieprz biały, pieprz czarny, ostra i słodka papryka. Aby kompozycja była bardziej ostra, warto dodać pieprz cayenne, ziołowa – majeranek, bazylię, oregano, tymianek czy rozmaryn.

Fani orientalnych smaków mogą do własnej mieszanki dosypać szczyptę cynamonu, kurkumy, imbiru, rozgniecionych goździków czy zmielonego ziela angielskiego. Mięso na grilla można posypać suchą mieszanką przypraw albo zrobić z niej marynatę. Kruche, soczyste i aromatyczne mięso pozwoli uzyskać Marynata 100% naturalny smak.

Marynata 100% naturalny smak:

Składniki:

3 łyżki wysokiej jakości oliwy z oliwek,

kilka kropli soku z cytryny,

ząbek sprasowanego czosnku,

1 łyżeczka Przyprawy do mięs Appetita,

szczypta Oregano Appetita,

szczypta Bazylii Appetita,

szczypta Tymianku Appetita.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Marynatę warto przygotować w przeddzień planowanego grillowania, aby zamarynowane mięso przeleżało w niej całą noc (by przyspieszyć proces marynowania mięso należy nakłuć w kilku miejscach). Zanurzone w zalewie mięso trzeba szczelnie zamknąć i wstawić do lodówki na czas marynowania.

Najlepsze przyprawy do ryby z grilla

Ryby z rusztu to pyszna i zdrowa alternatywa dla dań mięsnych. Na grilla nadają się ryby morskie i słodkowodne. Dobrym wyborem jest łosoś, pstrąg, dorsz, halibut, tuńczyk i dorada - najlepiej świeże, surowe. Duże ryby można grillować w formie steków, mniejsze w całości w folii aluminiowej lub w specjalnym koszyczku.

Ryba z grilla:

Składniki:

ryba w całości o wadze 500-600 g,

pół ząbka czosnku,

łyżka masła w temperaturze pokojowej lub łyżka oliwy,

Przyprawa do ryb ze skórką cytryny Grubo Mielone Appetita.

Sposób przygotowania:

Folię aluminiową, do której zmieści się cały kawałek ryby, posmaruj masłem i posyp Przyprawą do ryb ze skórką cytryny Grubo Mielone Appetita. Następnie połóż na niej rybę, a do środka ryby włóż pół ząbka czosnku i odrobinę masła. Folię szczelnie zawiń i grilluj rybę przez ok. 15-20 minut.

Jak przyprawić warzywa z grilla

Mięso i ryby warto serwować w towarzystwie grillowanych warzyw. Najlepiej sprawdzą się cukinia, bakłażan, papryka, ziemniaki, pieczarki, kukurydza, marchewki oraz cebula, ale można też próbować innych np. fasolki czy szparagów.

Warzywa należy umyć i pokroić w słupki lub talarki, a następnie umieścić na specjalnej tacce lub w folii aluminiowej i grillować od 4 do 10 minut w zależności od produktu. Poza kukurydzą większość warzyw nie nadaje się do grillowania w całości. Warzywa z rusztu można podawać w formie sałatki lub oddzielnie, doskonale komponują się z sosami na bazie jogurtu, z dodatkiem ziół lub ulubionych przypraw.

Grillowane warzywa:

Składniki:

mix ulubionych warzyw,

Przyprawa do warzyw zapiekanych Grubo Mielone Appetita,

oliwa z oliwek dla smaku,

1-2 ząbki czosnku.

Sposób przygotowania:

Warzywa należy dokładnie umyj i pokrój na duże kawałki. Następnie wyłóż je na tackę grillową, skrop oliwą, dodaj rozgnieciony czosnek i posyp Przyprawą do warzyw zapiekanych Grubo Mielone Appetita. Trzymaj na grillu kilka minut, aż się ładnie zarumienią, często przewracając, żeby się nie przypaliły.

Ziemniaki w mundurkach z grilla:

Składniki:

młode ziemniaki,

czosnek,

masło,

Przyprawa do ziemniaków pieczonych z rozmarynem Appetita.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dokładnie umyj, osusz i natnij. W nacięcie wetrzyj wymieszane masło, rozgnieciony czosnek i Przyprawę do ziemniaków pieczonych z rozmarynem Appetita. Każdego ziemniaka dokładnie zawiń w folię aluminiową - małe można po 2-3 sztuki razem, bardzo duże przekrój na połówki albo ćwiartki. Ziemniaki grilluj przez ok. 30 minut.

Desery z grilla w akompaniamencie przypraw

Grill świetnie nadaje się również do przygotowania deseru, który będzie pysznym zwieńczeniem posiłku. W tej roli idealnie sprawdzą się owoce z rusztu: jabłka, śliwki, gruszki, ananasy, banany, brzoskwinie, arbuzy, melony. Niewielkim nakładem pracy, czasu i pieniędzy można zaserwować np. grillowane jabłka z cynamonem.

Jabłka z grilla

Składniki:

jabłka,

sok z cytryny,

woda,

1 łyżeczka Cynamonu mielonego Domowe Sekrety Appetita,

1 łyżeczka cukru,

lody waniliowe (do podania).

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, pokrój na ćwiartki i usuń z nich gniazda nasienne. Następnie umieść jabłka w misce z wodą i sokiem z cytryny w proporcji 2:1. Jabłka grilluj na czystym ruszcie albo na tacce przez ok. 6-8 minut (w trakcie raz obracając). Zaraz po zdjęciu z grilla jabłka posyp mieszanką Cynamonu mielonego Domowe Sekrety Appetita i cukru. Podawaj z lodami waniliowymi.

