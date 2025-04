Czas przygotowania: 70 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

3 udźce z indyka (z kością i skórą),

1/4 kostki masła w temperaturze pokojowej,

łyżeczka soli,

1/4 łyżeczki pieprzu,

2 ząbki czosnku (nieobrane),

1 łyżeczka tymianku,

1 łyżeczka rozmarynu,

1/2 szklanki bulionu (z indyka lub kurczaka).

Przygotowanie:

Chciałabyś ugotować udziec z indyka, ale nigdy nie wiedziałaś, jak się za to zabrać? Na szczęście to danie wcale nie jest tak trudne jak może się wydawać, mało tego – zajmuje zaledwie 10 minut pracy (plus oczywiście 60-70 minut pieczenia).

Tym daniem z pewnością zaskoczysz i ucieszysz całą rodzinę. Do tego jest zdrowe i odpowiednie również dla osób na diecie, ponieważ indyk nie jest tłustym mięsem. Uważaj jednak, by nie zostawić indyka na zbyt długo z piecu – przeciągnięty stanie się bardzo suchy. Jak przygotować idealny udziec z indyka?

Rozgrzej piekarnik do 175 stopni. Nieobrane ząbki czosnku połóż na suchej, rozgrzanej patelni i zacznij prażyć. Nie przejmuj się, jeśli skórka zacznie robić się czarna – o to właśnie chodzi! Gdy ząbki będą już prawie całe czarne lub brązowe, odstaw czosnek do wystygnięcia. Następnie palcami wyciśnij czosnek ze skórki do miseczki. Dzięki temu zabiegowi straci ostrość, a za to będzie miał pyszny i intensywny smak. Gwarantujemy, że już nigdy nie będziesz chciała przygotowywać go w inny sposób! Rozłóż udźce z indyka i osusz je delikatnie ręcznikiem papierowym. Poluzuj też skórkę, ale nie pozbywaj się jej. W miseczce dokładnie wymieszaj miękkie masło z przygotowanym wcześniej czosnkiem, solą, pieprzem i ziołami. Natrzyj dokładnie indycze uda gotową masą. Nie zapomnij nałożyć ją także pod oraz na skórce. Ułóż udka w naczyniu żaroodpornym skórką do góry i zalej bulionem. Piecz w piekarniku przez 60-70 minut, aż skórką się zarumieni i stanie się chrupiąca.

Do pieczonego udźca z indyka będą doskonale pasować pieczone ziemniaczki oraz świeża sałatka lub surówka. Pomyśl także nad sosem, który uzupełni wspaniały, ale prosty smak mięsa. Może warto postawić na sos koperkowy albo majonezowy?

