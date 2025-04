Udka z kurczaka pieczone w piekarniku to proste i szybkie danie. Wystarczy odpowiednio zamarynować mięso, włożyć do żaroodpornego naczynia i piec przez około 60 minut. Gdy udka będą się rumienić, przygotuj ulubione dodatki - udka z kurczaka dobrze komponują się zarówno z ziemniakami jak i kaszą czy ryżem.

Składniki:

6 udek z kurczaka,

3 ząbki czosnku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

2 łyżki płynnego miodu,

1 łyżka oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Udka umyj i osusz ręcznikiem papierowym. Natrzyj olejem, oprósz solą, pieprzem i słodką papryką. Odstaw do lodówki na 2 godziny. Włóż do naczynia żaroodpornego, dodaj nieobrane ząbki czosnku i piecz w 190 stopniach przez około godzinę. Kwadrans przed wyjęciem z piekarnika za pomocą silikonowego pędzelka, posmaruj udka pieczone miodem.

Udka pieczone w piekarniku w słodkiej, miodowej glazurze doskonale pasują do dzikiego ryżu i świeżej sałaty z sosem winegret. Idealnie komponują się również z pieczonymi ziemniakami (możesz je zrobić na drugiej blaszce, równolegle z pieczeniem mięsa).

Składniki:

6 udek z kurczaka,

1 łyżka masła,

2 ząbki czosnku,

3 gałązki świeżego rozmarynu,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Udka umyj, osusz, oprósz solą, pieprzem i papryką. Odstaw do lodówki na 2 godziny. Po tym czasie włóż mięso do rękawa do pieczenia, dorzuć czosnek, gałązki rozmarynu i masło. Całość mocno wymieszaj, aby wszystkie składniki dotarły do każdego kawałka. Udka z kurczaka włóż do nagrzanego do 190 stopni Celsjusza piekarnika. Piecz około 60 minut.

Do udek z kurczaka pieczonych w rękawie doskonale będzie pasować świeża surówka z pora i warzyw. Podawaj je z pieczonym batatem i domowym sosem czosnkowym.

fot. Adobe Stock

Istnieje kilka trików, które zapewnią, że pieczone udka z kurczaka za każdym razem będą idealnie soczyste i pyszne.

Po pierwsze, zamarynuj wcześniej drób w maślance. Enzymy zawarte w niej zmiękczają mięso i przygotowują do dalszej obróbki.

Po drugie, do folii do pieczenia, do której wkładasz kurczaka, włóż również warzywa i/lub owoce - tłuszcz z mięsa i woda z dodatków sprawią, że mięso nie wyschnie zbyt szybko.

Jeżeli udka z kurczaka podczas pieczenia mocno się wysuszyły, zamocz je w lekkim rosole i wstaw jeszcze raz na chwilę do piekarnika. To powinno im w dużej mierze przywrócić smak i soczystość.

