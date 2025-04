Rydze często używane są do marynowania, ponieważ właśnie wtedy najpełniej da się odczuć pełnię ich smaku, jednak świetnie smakują też w wersji duszonej czy smażonej. Rydze cenione są nie tylko ze względu na wyjątkowy smak, ale też dość rzadkie występowanie - można je spotkać tylko w bardzo piaszczystych lasach. Zobacz, co możesz z nich zrobić.

Sos śmietanowy jest świetnym dodatkiem do mięs, dań z ziemniaków, makaronu czy ryżu. Z dodatkiem świeżo zebranych grzybów tworzy pyszną jesienną potrawę, która rozgrzewa żołądek, serce i dusze. Rydze w śmietanie mają łagodny, lekko maślany smak, ale możesz je uzupełnić ostrymi przyprawami, np. curry czy pieprzem cayenne.

Składniki:

300 g rydzów,

duża cebula,

pęczek natki pietruszki,

2 ząbki czosnku,

olej do smażenia,

sól,

pieprz,

suszony tymianek,

gęsta, kwaśna śmietana.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj umyte i pokrojone rydze. Regularnie mieszając, smaż około 10 minut. Dopraw solą, pieprzem i tymiankiem, a także posiekanym czosnkiem. Śmietanę zahartuj wrzątkiem, a następnie dodaj do patelni i energicznie wymieszaj, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Całość udekoruj natką pietruszki. Podawaj z makaronem, ryżem lub pieczonymi ziemniakami.

fot. Co zrobić z rydzów: sos śmietanowy z rydzów/Adobe Stock, elena_hramowa

Rydze marynowane to idealna przekąska, którą możesz zamknąć w słoikach i wykorzystywać przez całą jesień i zimę. Będą doskonałym dodatkiem do jesiennego obiadu, przekąską imprezową, a nawet dodatkiem do bogatych kanapek i tostów.

Składniki:

kapelusze rydzów (najlepiej młodych),

sól,

masło.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku zagotuj wodę, posól i przez chwilkę obgotuj kapelusze rydzów - wystarczy dosłownie 5 minut. Odcedź. Ułóż na ręczniku papierowym albo ściereczce do odsączenia. W garnku sklaruj masło: roztop na wolnym ogniu, zbierz z powierzchni pianę. W czystych, wyparzonych i osuszonych słoikach układaj warstwę rydzów i zalewaj je sklarowanym masłem. Słoiki zakręcaj - pamiętaj o tym, że zakrętki też powinny być wyparzone. Pasteryzuj przez 45 minut.

fot. Rydze marynowane/Adobe Stock, annaileish

Zupy-krem są doskonałym pomysłem na rozgrzewający, a jednocześnie lekki posiłek. Świetnie smakują z chrupiącą grzanką i kleksem kwaśnej śmietany. Do przygotowania zupy rydzowej wykorzystaj grzyby w całości - nie musisz ich kroić, dzięki temu wydobędziesz z nich jeszcze więcej smaku i aromatu.

Składniki:

300 g ziemniaków,

600 g rydzów,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

mała żółta papryka,

700 ml bulionu warzywnego,

50 ml śmietany,

sól i pieprz,

2 łyżeczki słodkiej papryki mielonej,

łyżeczka kurkumy,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki oraz cebulę obierz, pokrój w kostkę. Paprykę umyj i również pokrój w cząstki. Czosnek posiekaj lub przeciśnij przez praskę. W garnku z grubym dnem rozgrzej olej lub masło, a następnie podsmaż na nim cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj grzyby. Cały czas mieszając, podsmażaj, aż grzyby lekko się zrumienią. Dodaj czosnek oraz paprykę. Smaż jeszcze 2-3 minuty, a następnie całość zalej bulionem. Dodaj ziemniaki i gotuj wszystko ok. 15 minut. Kiedy ziemniaki zmiękną, zdejmij zupę z ognia. Kiedy lekko przestygnie, zblenduj całość na gładki płyn i ponownie postaw na małym ogniu. Dodaj śmietanę oraz przyprawy. Gotuj jeszcze kilka minut.

fot. Co zrobić z rydzów: zupa-krem/Adobe Stock, Angel Simon

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.10.2019.

