Czas przygotowania: 50 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2-3 płaty karpia,

50 g mąki pszennej,

500 ml mleka,

łyżeczka soku z cytryny,

2-3 ząbki czosnku,

sól i pieprz.

Przygotowanie:

Faworki z karpia to nietypowe, ale coraz bardziej popularne danie, które sprawdza się nie tylko jako jedna z potraw wigilijnych, ale także jako przekąska poza okresem bożonarodzeniowym. Przygotujesz go szybko i bez wysiłku. Jedyna trudność to odpowiednie zwinięcie karpia na kształt faworka. To jednak tylko kwestia wprawy!

Sposób przygotowania:

Płaty dokładnie umyj, osusz i usuń z nich skórę. Włóż karpia do mleka i pozostaw na kilka godzin w lodówce (najlepiej na całą noc). Następnie każdy płat osusz, pokrój na grube plastry i rozłóż na desce. Skrop sokiem z cytryny. W każdym plastrze zrób nożem niewielkie nacięcie na samym środku. Przełóż karpia przez powstałą dziurę, tworząc kształt faworka. Następnie każdy kawałek dokładnie obtocz w mące z solą i pieprzem, a następnie usmaż na głębokim tłuszczu. Przed podaniem lekko odsącz faworki z karpia na ręczniku papierowym.

