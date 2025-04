Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

1 kurczak o wadze około 1 kg

sól

pieprz

1 mała chałka lub ½ dużej

mleko

1 wątróbka kurza

10 dag masła

1 jajko

2 pęczki natki pietruszki

cukier puder do smaku

Przygotowanie:

1. Natrzyj kurczaka solą i pieprzem, pozostaw na kilka godzin w lodówce.

2. Po kilku godzinach usuń kości.

3. Najpierw odetnij mięso od skóry długim, wąskim i bardzo ostrym nożem (dookoła kości klatki piersiowej).

4. Następnie odetnij poszczególne kości od ścięgien i mięsa, wyjmij je.

5. Chałkę pokrój lub pokrusz i namocz w tłustym mleku. Wlej tyle mleka, ile wchłonie chałka.

6. Mocno nasączoną i nie odciśniętą chałkę bardzo drobno zmiel na puree wraz z wątróbką.

7. Masło ubij jak krem z żółtkiem i wymieszaj z drobno posiekaną natką.

8. Dodaj maślany krem do puree z chałki i wątróbki.

9. Ubij białko na pianę i dodaj ją do masy, ostrożnie mieszając.

10. Dopraw solą, pieprzem i cukrem pudrem do smaku.

11. Farsz należy włożyć do wnętrza wytrybowanego kurczaka bardzo ostrożnie, uważając, aby nie wypłynął.

12. Po włożeniu farszu skórę zepnij wykałaczkami. Najpierw spinaj „z grubsza”, potem uszczelnij zapięcie.

13. Po spięciu kurczaka, posmaruj go obficie świeżym, miękkim masłem.

14. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 130°C.

15. Po 30 minutach podlej mięso sosem spod pieczeni. Rób tak co kwadrans, póki kurczak nie stanie się miękki i złocisty.

