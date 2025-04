Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

20 dag grzybów suszonych (najlepiej nadbużańskich)

½ l bulionu warzywnego

1 cebula

10 dag słoniny wędzonej

2 szklanki kaszy pęczak

1 duża cebula

1 szklanka białego wina (najlepiej chardonnay adoria)

20 dag dojrzewającego sera (najlepiej z Wiżajn)

2 gałązki rozmarynu

sól

pieprz

Przygotowanie:

Risotto to potrawa, którą chyba każdy z nas jadł wiele razy. Magda Gessler podpowiada, że można go spróbować również w Wigilię. Kaszotto z grzybami według jej przepisu to ciekawy i przepyszny wariant tradycyjnej kaszy z grzybami.

1. Grzyby opłucz i namocz na noc.

2. Następnego dnia ugotuj do miękkości w tej samej wodzie, następnie odcedź – ale zachowaj wodę.

3. Ugotowane grzyby pokrój w cienkie paski.

4. Bulion warzywny wymieszaj z wywarem z gotowania grzybów.

5. Cebulę posiekaj i zeszklij na posiekanej słoninie.

6. Gdy jest przejrzysta, wrzuć do niej kaszę, chwilkę przesmaż i zalej winem.

7. Wymieszaj i czekaj, aż płyn się wchłonie, wtedy dodaj chochelkę wywaru.

8. Mieszaj nadal i czekaj, aż płyn się wchłonie, wtedy dodaj kolejną chochelkę wywaru. I tak dalej, stopniowo.

9. Gdy cały płyn się wchłonie, a kasza będzie miękka, dodaj pokrojone grzyby.

10. Zetrzyj ser na tarce.

11. Wymieszaj kaszotto ze startym serem.

12. Na wierzch połóż masło oraz posiekany drobniutko rozmaryn.

13. Dopraw solą i pieprzem.

