Czas przygotowania: 45 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Może i znajdą się tacy, co uznają, że zapiekanka z kurczakiem i warzywami to banał. Jednak najprostsze przepisy są najlepsze. Przepis na zapiekankę z kurczaka podbił nasze serca: to sycąca potrawa dla całej rodziny, poza tym, łatwa do zabrania do pracy. Reka w górę, kto uwielbia szybkie i proste dania, jak zapiekanka! A teraz zobaczcie przepis na zapiekankę z kurczakiem i warzywami.

1 podwójna pierś z kurczaka

1 brokuł

200 g ryżu

3 marchewki

2 ząbki czosnku

50 ml wody

100 g żółtego sera

1 łyżka sosu sojowego

1 cebula

oliwa z oliwek

świeży rozmaryn

świeży tymianek

sól

pieprz

Przygotowanie:

Sprawdź przepis Ani Starmach na zapiekankę z kurczakiem!

Zapiekanki rozgrzewają i sycą, są idealne na długie zimowe wieczory, ale też jako propozycja obiadowa, która może nas cieszyć przez kilka dni z rzędu. Bo odgrzewana smakuje jeszcze lepiej… - mówi Ania Starmach

Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni C. Ryż ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Kurczaka pokrój w cienkie paseczki lub w kostkę, oprósz solą, pieprzem i posiekanymi ziołami.

Mięso smaż na patelni ok. 5–7 minut. Brokuł podziel na małe różyczki i wrzuć do wrzątku, gotuj ok. 3 minut. Marchewkę zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

Cebulę i czosnek drobno pokrój, przesmaż na odrobinie oliwy, po chwili dodaj marchewkę, wodę i łyżkę sosu sojowego. Duś ok. 10 minut. Gotową marchewkę wymieszaj z ryżem, ułóż o na dnie naczynia żaroodpornego, dodaj brokuły i kurczaka, całość posyp startym serem.

Wstaw do nagrzanego piekarnika na mniej więcej 5 minut. Zależy nam na tym, aby ser się rozpuścił i aby aromaty wszystkich składników się połączyły.

