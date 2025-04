Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

800 g pręgi wołowej,

5 łyżek octu balsamicznego,

2 łyżki oliwy,

2 średnie cebule, pokrojone w połówki,

3 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę

kilka gałązek tymianku,

kilka gałązek rozmarynu,

świeżo mielony pieprz,

2 szczypty soli,

3 łyżki masła,

olej.

Przygotowanie:

Pręga wołowa pieczona w rękawie do sposób na to, by raz na zawsze odczarować to mięso. Chociaż nie ma wielu fanów, zdecydowanie warto wprowadzić ją do swojego jadłospisu – szczególnie w takiej odsłonie!

Jeśli lubisz pieczone mięsa, sprawdź też nasz przepis na żeberka w miodzie i chili.

Jaki jest sekret przygotowania pręgi wołowej? Przede wszystkim powinna być długo marynowana i pieczona. Dzięki temu będzie naprawdę krucha i rozpływająca się w ustach.

Kawałki pręgi wołowej oczyść w miarę możliwości z włókien i żyłek. W miseczce wymieszaj ocet balsamiczny, dwie łyżki oliwy i czosnek. Natrzyj dokładnie mięso i odstaw na całą noc do lodówki, by się marynowało. Następnego dnia natrzyj mięso solą i pieprzem i obsmaż z dwóch stron. Włóż do rękawa z pokrojonymi cebulkami, ziołami i 3 łyżkami masła. Pręgę wołową piecz przez 3-3,5 godziny w temperaturze 180 stopni. Podawaj z sałatką z pora oraz pieczonymi ziemniaczkami. Smacznego!

