Potrawy z królika przygotowane na bazie tuszki mięsa lub mielonego możemy podawać zarówno na obiad jak i na przystawkę. Gęsty gulasz lub potrawka z królika podlana śmietaną jest doskonałą propozycją już dla najmłodszych. Pasztet z królika to jedno z delikatniejszych i wykwintnych dań na święta! Sprawdź nasze pomysły na pyszne potrawy z królika!

Królik w śmietanie

Oto składniki na królika w śmietanie:

tuszka królika

śmietana kremówka

bulion warzywny

marchewka

średnia cebula

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić królika w śmietanie?

Tuszkę królika dokładnie myjemy i kroimy na mniejsze porcje. Następnie Podsmażamy na rozgrzanej patelni przez około 2 minuty z każdej strony. Przekładamy do głębokiego garnka i zalewamy bulionem warzywnym. Marchewkę obieramy i kroimy w talarki. Następnie szatkujemy cebulę i dodajemy do reszty. Doprawiamy szczyptą soli i pieprzu. Gotujemy przez 40 minut do miękkości. Na koniec zabielamy śmietanką kremówką. Tak przygotowany królik w śmietanie idealnie smakuje z puree z ziemniaków oraz posiekaną pietruszką.

