Por to klasyczny dodatek do surówek, tart, sałatek oraz jako baza do rosołu i innych aromatycznych zup. W połączeniu z cebulą i czosnkiem tworzy trio, które podkreśli smak każdego mięsa.

Jakie właściwości ma por?

Por, to roślina z rodziny cebulowych, która pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Zalecany jest zarówno przy cukrzycy typu 2, reumatyzmie oraz otyłości. Na stałe wprowadzony do diety pozwala na ochronę przeciwko wielu typom raka. Przygotowując dania na bazie pora i roślin cebulowych zwiększamy odporność organizmu na bakterie i wirusy. Doskonale sprawdza się do przygotowania syropu na kaszel, co również sprawdza się w anemii.

Sałatka z porem: przepis

Oto składniki na sałatkę z porem:

2 pory średniej wielkości

oliwa z oliwek

3 jajka

200 g fasolki szparagowej

brokuł

2 łyżki miodu

2 łyżki musztardy

łyżka octu

sok z cytryny

Jak zrobić sałatkę z porem?

Pory dokładnie myjemy z piasku i innych nieczystości. Kroimy w paseczki i osuszamy w suszarce do sałaty lub za pomocą ręcznika papierowego. W międzyczasie gotujemy jajka na twardo przez około 6-8 minut. Fasolkę szparagową przesmażamy wraz z różyczkami brokułu. Jajka kroimy w ósemki. Przygotowujemy winegret mieszając miód, musztardę, ocet i sok z cytryny. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy ze sobą i odstawiamy do połączenia się smaków. Tak przyrządzona sałatka z porem jest ciekawym dodatkiem do obiadu lub pomysłem na lekki lunch do pracy.

Tarta z porem: przepis

Oto składniki na tartę z porem:

szczypta mąki

opakowanie ciasta francuskiego

oliwa z oliwek

2 średnie pory

200 gram sera Gouda

5 plastrów szynki

szczypta tymianku

Jak zrobić tartę z porem?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Formę na tarte oprószamy mąką i delikatnie układamy ciasto francuskie. Rogi ciasta zawijamy i przycinamy, jeżeli trzeba. Zamrażamy całość na 20 minut. Na patelni podsmażamy na oliwie poszatkowanego pora razem z tymiankiem przez około 8 minut. Dodajemy kawałki szynki i dusimy kolejne 3-4 minuty. Mieszankę z porów wykładamy na ciasto francuskie i ścieramy ser Gouda. Dodajemy plastry szynki. Zapiekamy przez 25 minut do uzyskania złotobrązowej skórki. Tak przyrządzona tarta z porem ciekawie prezentuje się na rodzinnych uroczystościach lub spotkaniach z przyjaciółmi.

